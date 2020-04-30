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مفتي هونج كونج عن تدشين تطبيق مصحف المدينة: يوصل القرآن لكل بيت في العالم

في نسخته الثانية.. ثمن جهود خادم الحرمين وولي العهد في العناية بكل ما يخدم كتاب الله

ثمن مفتي إقليم هونج كونج بجمهورية الصين الشعبية الشيخ محمد أرشد، الجهود التي يقدمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- في العناية بكل ما يخدم القرآن الكريم ويساهم في نشره وتيسيره للمسلمين عبر الوسائط الإلكترونية الذي تشرف على تنفيذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة الذي يعد مصدر الاطمئنان بجودة الطباعة والإتقان بكتاب الله لدى ملايين المسلمين بالعالم .

جاء ذلك في تصريح له بمناسبة تدشين وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، للنسخة الثانية من تطبيق مصحف المدينة النبوية على منصتي أندرويد وأبل التي أنتجها المجمع.

وقال الشيخ محمد أرشد: إن التطبيق المحدث بخصائصه الجديدة والمتطورة واللغات المتعددة التي تزيد على 13 لغة عالمية؛ سيسهم في إيصال القرآن لكل بيت في دول العالم، كما سيستفيد منه غير المسلمين في التعرف على معاني كلمات أعظم كتاب يهدي إلى الحق والصراط المستقيم.

وأثنى مفتي هونج كونج على الجهود التي يقدمها مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، بإشراف ومتابعة المشرف العام على أعماله وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يأتي امتداداً لما قدمته المملكة وقيادتها الرشيدة للمسلمين بالعالم.


ورفع مفتي هونج كونج في ختام تصريحه نيابة عن مسلمي هونج كونج، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين؛ على دعمهما المستمر لكل ما يخدم الإسلام والمسلمين، ويساهم في توعيتهم وإرشادهم للمنهج القويم على الوسطية والاعتدال، سائلاً الله أن يحفظ المملكة، وأن يديم أمنها وأمانها، كما سأل الله أن يرفع وباء كورونا عن جميع بلاد المسلمين والعالم.

مفتي إقليم هونج كونج جمهورية الصين الشيخ محمد أرشد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مفتي هونج كونج عن تدشين تطبيق مصحف المدينة: يوصل القرآن لكل بيت في العالم
سبق

ثمن مفتي إقليم هونج كونج بجمهورية الصين الشعبية الشيخ محمد أرشد، الجهود التي يقدمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- في العناية بكل ما يخدم القرآن الكريم ويساهم في نشره وتيسيره للمسلمين عبر الوسائط الإلكترونية الذي تشرف على تنفيذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة الذي يعد مصدر الاطمئنان بجودة الطباعة والإتقان بكتاب الله لدى ملايين المسلمين بالعالم .

جاء ذلك في تصريح له بمناسبة تدشين وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، للنسخة الثانية من تطبيق مصحف المدينة النبوية على منصتي أندرويد وأبل التي أنتجها المجمع.

وقال الشيخ محمد أرشد: إن التطبيق المحدث بخصائصه الجديدة والمتطورة واللغات المتعددة التي تزيد على 13 لغة عالمية؛ سيسهم في إيصال القرآن لكل بيت في دول العالم، كما سيستفيد منه غير المسلمين في التعرف على معاني كلمات أعظم كتاب يهدي إلى الحق والصراط المستقيم.

وأثنى مفتي هونج كونج على الجهود التي يقدمها مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، بإشراف ومتابعة المشرف العام على أعماله وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يأتي امتداداً لما قدمته المملكة وقيادتها الرشيدة للمسلمين بالعالم.


ورفع مفتي هونج كونج في ختام تصريحه نيابة عن مسلمي هونج كونج، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين؛ على دعمهما المستمر لكل ما يخدم الإسلام والمسلمين، ويساهم في توعيتهم وإرشادهم للمنهج القويم على الوسطية والاعتدال، سائلاً الله أن يحفظ المملكة، وأن يديم أمنها وأمانها، كما سأل الله أن يرفع وباء كورونا عن جميع بلاد المسلمين والعالم.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
08:45 PM

مفتي هونج كونج عن تدشين تطبيق مصحف المدينة: يوصل القرآن لكل بيت في العالم

في نسخته الثانية.. ثمن جهود خادم الحرمين وولي العهد في العناية بكل ما يخدم كتاب الله

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ثمن مفتي إقليم هونج كونج بجمهورية الصين الشعبية الشيخ محمد أرشد، الجهود التي يقدمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- في العناية بكل ما يخدم القرآن الكريم ويساهم في نشره وتيسيره للمسلمين عبر الوسائط الإلكترونية الذي تشرف على تنفيذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة الذي يعد مصدر الاطمئنان بجودة الطباعة والإتقان بكتاب الله لدى ملايين المسلمين بالعالم .

جاء ذلك في تصريح له بمناسبة تدشين وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، للنسخة الثانية من تطبيق مصحف المدينة النبوية على منصتي أندرويد وأبل التي أنتجها المجمع.

وقال الشيخ محمد أرشد: إن التطبيق المحدث بخصائصه الجديدة والمتطورة واللغات المتعددة التي تزيد على 13 لغة عالمية؛ سيسهم في إيصال القرآن لكل بيت في دول العالم، كما سيستفيد منه غير المسلمين في التعرف على معاني كلمات أعظم كتاب يهدي إلى الحق والصراط المستقيم.

وأثنى مفتي هونج كونج على الجهود التي يقدمها مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، بإشراف ومتابعة المشرف العام على أعماله وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يأتي امتداداً لما قدمته المملكة وقيادتها الرشيدة للمسلمين بالعالم.


ورفع مفتي هونج كونج في ختام تصريحه نيابة عن مسلمي هونج كونج، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين؛ على دعمهما المستمر لكل ما يخدم الإسلام والمسلمين، ويساهم في توعيتهم وإرشادهم للمنهج القويم على الوسطية والاعتدال، سائلاً الله أن يحفظ المملكة، وأن يديم أمنها وأمانها، كما سأل الله أن يرفع وباء كورونا عن جميع بلاد المسلمين والعالم.

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