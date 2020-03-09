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الجيش اليمني يؤمّن مناطق جديدة في الجوف و يأسر عشرات الحوثيين

نفّذ هجوماً عكسياً عقب تسلل مسلحين من المليشيا إلى سوق اليتمة

حررت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم مناطق جديدة في مديريتي اليتمة والمهاشمة شمال محافظة الجوف اليمنية، بعد دحر مليشيا الحوثي الانقلابية منها.

وأوضح مصدر عسكري يمني أن الجيش الوطني اليمني نفذ هجوماً عكسياً عقب تسلل مسلحين من المليشيا إلى سوق اليتمة قادمين من مواقع "وادي سرحان" و"المحمولة" عبر منطقة العرفاء وبونه غرب منطقة اليتمة.

وتمكّن الجيش اليمني من دحر المليشيا والتقدم نحو محيط المديرية بمسافة ٢٥ كيلومتراً، حيث تقوم وحدات عسكرية بعملية تمشيط واسعة في منطقة المهاشمة ومواقع قريبة من الوجف والسليلة لملاحقة فلول المليشيا الهاربة.

وذكر المصدر أن العشرات من عناصر المليشيا تم أسرهم في الصحراء، وسط حالة من الخوف والهلع، بعد أن أطبقت عليهم قوات الجيش الوطني اليمني الحصار في محيط سوق اليتمة.

الجيش اليمني

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش اليمني يؤمّن مناطق جديدة في الجوف و يأسر عشرات الحوثيين
سبق

حررت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم مناطق جديدة في مديريتي اليتمة والمهاشمة شمال محافظة الجوف اليمنية، بعد دحر مليشيا الحوثي الانقلابية منها.

وأوضح مصدر عسكري يمني أن الجيش الوطني اليمني نفذ هجوماً عكسياً عقب تسلل مسلحين من المليشيا إلى سوق اليتمة قادمين من مواقع "وادي سرحان" و"المحمولة" عبر منطقة العرفاء وبونه غرب منطقة اليتمة.

وتمكّن الجيش اليمني من دحر المليشيا والتقدم نحو محيط المديرية بمسافة ٢٥ كيلومتراً، حيث تقوم وحدات عسكرية بعملية تمشيط واسعة في منطقة المهاشمة ومواقع قريبة من الوجف والسليلة لملاحقة فلول المليشيا الهاربة.

وذكر المصدر أن العشرات من عناصر المليشيا تم أسرهم في الصحراء، وسط حالة من الخوف والهلع، بعد أن أطبقت عليهم قوات الجيش الوطني اليمني الحصار في محيط سوق اليتمة.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
05:40 PM
اخر تعديل
09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
06:39 PM

الجيش اليمني يؤمّن مناطق جديدة في الجوف و يأسر عشرات الحوثيين

نفّذ هجوماً عكسياً عقب تسلل مسلحين من المليشيا إلى سوق اليتمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حررت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم مناطق جديدة في مديريتي اليتمة والمهاشمة شمال محافظة الجوف اليمنية، بعد دحر مليشيا الحوثي الانقلابية منها.

وأوضح مصدر عسكري يمني أن الجيش الوطني اليمني نفذ هجوماً عكسياً عقب تسلل مسلحين من المليشيا إلى سوق اليتمة قادمين من مواقع "وادي سرحان" و"المحمولة" عبر منطقة العرفاء وبونه غرب منطقة اليتمة.

وتمكّن الجيش اليمني من دحر المليشيا والتقدم نحو محيط المديرية بمسافة ٢٥ كيلومتراً، حيث تقوم وحدات عسكرية بعملية تمشيط واسعة في منطقة المهاشمة ومواقع قريبة من الوجف والسليلة لملاحقة فلول المليشيا الهاربة.

وذكر المصدر أن العشرات من عناصر المليشيا تم أسرهم في الصحراء، وسط حالة من الخوف والهلع، بعد أن أطبقت عليهم قوات الجيش الوطني اليمني الحصار في محيط سوق اليتمة.

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