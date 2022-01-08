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"الأرصاد": غيوم وفرصة لهطول أمطار رعدية على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة

لا يُستبعد تكوُّن الضباب على مرتفعات تلك المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة، والفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية؛ قد تكون رعدية على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة؛ تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنوّرة، في حين لا يُستبعد تكوُّن الضباب على مرتفعات تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، ومتر ونصف إلى مترين ونصف؛ قد يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": غيوم وفرصة لهطول أمطار رعدية على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة، والفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية؛ قد تكون رعدية على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة؛ تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنوّرة، في حين لا يُستبعد تكوُّن الضباب على مرتفعات تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، ومتر ونصف إلى مترين ونصف؛ قد يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

08 يناير 2022 - 5 جمادى الآخر 1443
10:02 AM
اخر تعديل
08 يناير 2022 - 5 جمادى الآخر 1443
12:35 PM

"الأرصاد": غيوم وفرصة لهطول أمطار رعدية على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة

لا يُستبعد تكوُّن الضباب على مرتفعات تلك المناطق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة، والفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية؛ قد تكون رعدية على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة؛ تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنوّرة، في حين لا يُستبعد تكوُّن الضباب على مرتفعات تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، ومتر ونصف إلى مترين ونصف؛ قد يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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