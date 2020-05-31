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"العجمي" يباشر عمله مديرًا لفرع الموارد البشرية بمنطقة الرياض

باشر علي بن حسن العجمي، صباح اليوم، عمله مديرًا عامًّا لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، وممثلاً للوزارة في مجلس المنطقة.

ويُعد "العجمي" من الكفاءات الإدارية المتميزة ذات الخبرة الإدارية والعملية؛ إذ شغل العديد من المهام وتولّى دفة القيادة بعددٍ من الإدارات البارزة طيلة عمله في الوزارة بدءًا بعمله مديرًا في دار التوجيه الاجتماعي.

كما عمل مديرًا لـ"مؤسسة التربية النموذجية، ودار الملاحظة الاجتماعية، ودار التربية الاجتماعية، وإدارة الأحداث"، ثم مديرًا عامًّا للإدارة العامة للأحداث، ومدير عام المتابعة، وآخرها مستشار في مكتب النائب، قبل أن يُصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، قرار تكليفه مديرًا عامًّا لفرع الوزارة بمنطقة الرياض، وممثلاً للوزارة في مجلس المنطقة.

وأعرب "العجمي" عن شكره وتقديره لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على ثقته التي أولاه أياها، مشيرًا إلى أن هذه الثقة ستدفعه بعد توفيق الله لبذل المزيد من العمل والجهد والعطاء للوصول إلى ما يحقّق أهداف وتطلعات الوزارة سائلًا الله -عز وجل- أن يعينه على أداء الواجب على أكمل وجه.

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"العجمي" يباشر عمله مديرًا لفرع الموارد البشرية بمنطقة الرياض
سبق

باشر علي بن حسن العجمي، صباح اليوم، عمله مديرًا عامًّا لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، وممثلاً للوزارة في مجلس المنطقة.

ويُعد "العجمي" من الكفاءات الإدارية المتميزة ذات الخبرة الإدارية والعملية؛ إذ شغل العديد من المهام وتولّى دفة القيادة بعددٍ من الإدارات البارزة طيلة عمله في الوزارة بدءًا بعمله مديرًا في دار التوجيه الاجتماعي.

كما عمل مديرًا لـ"مؤسسة التربية النموذجية، ودار الملاحظة الاجتماعية، ودار التربية الاجتماعية، وإدارة الأحداث"، ثم مديرًا عامًّا للإدارة العامة للأحداث، ومدير عام المتابعة، وآخرها مستشار في مكتب النائب، قبل أن يُصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، قرار تكليفه مديرًا عامًّا لفرع الوزارة بمنطقة الرياض، وممثلاً للوزارة في مجلس المنطقة.

وأعرب "العجمي" عن شكره وتقديره لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على ثقته التي أولاه أياها، مشيرًا إلى أن هذه الثقة ستدفعه بعد توفيق الله لبذل المزيد من العمل والجهد والعطاء للوصول إلى ما يحقّق أهداف وتطلعات الوزارة سائلًا الله -عز وجل- أن يعينه على أداء الواجب على أكمل وجه.

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
06:37 PM

"العجمي" يباشر عمله مديرًا لفرع الموارد البشرية بمنطقة الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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باشر علي بن حسن العجمي، صباح اليوم، عمله مديرًا عامًّا لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، وممثلاً للوزارة في مجلس المنطقة.

ويُعد "العجمي" من الكفاءات الإدارية المتميزة ذات الخبرة الإدارية والعملية؛ إذ شغل العديد من المهام وتولّى دفة القيادة بعددٍ من الإدارات البارزة طيلة عمله في الوزارة بدءًا بعمله مديرًا في دار التوجيه الاجتماعي.

كما عمل مديرًا لـ"مؤسسة التربية النموذجية، ودار الملاحظة الاجتماعية، ودار التربية الاجتماعية، وإدارة الأحداث"، ثم مديرًا عامًّا للإدارة العامة للأحداث، ومدير عام المتابعة، وآخرها مستشار في مكتب النائب، قبل أن يُصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، قرار تكليفه مديرًا عامًّا لفرع الوزارة بمنطقة الرياض، وممثلاً للوزارة في مجلس المنطقة.

وأعرب "العجمي" عن شكره وتقديره لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على ثقته التي أولاه أياها، مشيرًا إلى أن هذه الثقة ستدفعه بعد توفيق الله لبذل المزيد من العمل والجهد والعطاء للوصول إلى ما يحقّق أهداف وتطلعات الوزارة سائلًا الله -عز وجل- أن يعينه على أداء الواجب على أكمل وجه.

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