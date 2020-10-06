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رئاسة الحرمين تُطلق برنامج بيان لترجمة معاني القرآن باللغات المختلفة

تسهيلاً على المعتمرين وتقيداِ بالإجراءات الاحترازية واختصاراً للوقت

أطلقت الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب بالمسجد الحرام التابعة لوكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، برنامج بيان لترجمة معاني القرآن الكريم باللغات المختلفة.

وذكر مدير إدارة شؤون المصاحف حمزة السالمي أن التميز بالخدمة مطلب أساسي وأن بيت الله الحرام أحق بالتميز في تقديم الخدمة لقاصديه ولمعتمريه، وتسهيلاً عليهم وتقيداً بالإجراءات الاحترازية واختصاراً للوقت وتنويعاً ما بين الوسائل التقليدية والحديثة.

وأوضح أن هذه الجهود والبرامج تحظى بمتابعة وتوجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وتحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر في العناية بزوار ومعتمري بيت الله الحرام.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

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رئاسة الحرمين تُطلق برنامج بيان لترجمة معاني القرآن باللغات المختلفة
سبق

أطلقت الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب بالمسجد الحرام التابعة لوكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، برنامج بيان لترجمة معاني القرآن الكريم باللغات المختلفة.

وذكر مدير إدارة شؤون المصاحف حمزة السالمي أن التميز بالخدمة مطلب أساسي وأن بيت الله الحرام أحق بالتميز في تقديم الخدمة لقاصديه ولمعتمريه، وتسهيلاً عليهم وتقيداً بالإجراءات الاحترازية واختصاراً للوقت وتنويعاً ما بين الوسائل التقليدية والحديثة.

وأوضح أن هذه الجهود والبرامج تحظى بمتابعة وتوجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وتحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر في العناية بزوار ومعتمري بيت الله الحرام.

06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442
02:08 PM

رئاسة الحرمين تُطلق برنامج بيان لترجمة معاني القرآن باللغات المختلفة

تسهيلاً على المعتمرين وتقيداِ بالإجراءات الاحترازية واختصاراً للوقت

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أطلقت الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب بالمسجد الحرام التابعة لوكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، برنامج بيان لترجمة معاني القرآن الكريم باللغات المختلفة.

وذكر مدير إدارة شؤون المصاحف حمزة السالمي أن التميز بالخدمة مطلب أساسي وأن بيت الله الحرام أحق بالتميز في تقديم الخدمة لقاصديه ولمعتمريه، وتسهيلاً عليهم وتقيداً بالإجراءات الاحترازية واختصاراً للوقت وتنويعاً ما بين الوسائل التقليدية والحديثة.

وأوضح أن هذه الجهود والبرامج تحظى بمتابعة وتوجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وتحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر في العناية بزوار ومعتمري بيت الله الحرام.

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