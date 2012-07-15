بعد توحيده الصف النصراوي.. الحلافي مرشح للإشراف على كرة النصر

أكد عبدالرحمن الحلافي عضو الشرف النصراوي أنه قطع على نفسه عهداً لإدارة نادي النصر المنتخبة بقيادة صفوان السويكت يقضي بقبوله تولي مهمة الإشراف على كرة القدم بالنادي خلال الفترة المقبلة ما لم يتم التوصل للشخص الأنسب لتولي هذا المنصب.

مشوار الحلافي الرياضي:

يعد عبدالرحمن الحلافي ابناً شرعياً للرياضة؛ لخبراته المتراكمة في العديد من المناصب التي قادها باقتدار، حيث سبق له وأن تولى منصب نائب رئيس اتحاد اليد في العام 2011 ومن ثم تولى رئاسة الاتحاد ذاته لاحقاً، وقد انتخب نائباً لرئيس الاتحاد الآسيوي لكرة اليد في الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت في مدينة جدة عام 2012، كما سجل حضوراً دائماً في المشهد النصراوي كعضو شرف داعم ومؤثر في مسيرة النادي.

على صعيد الإعلام الرياضي أسس قناة فضائية ورأس مجلس إدارتها تحت مسمى (لاين سبورت) وحظيت بشعبية جارفة آنذاك نظير محتواها المهني واستقطابها أبرز الأسماء الإعلامية في مجال الإعلام الرياضي، ولكنها أغلقت لاحقاً لأسباب مجهولة.

دور الحلافي في توحيد الصف النصراوي:

قام الحلافي في الفترة الأخيرة والتي شهدت شتاتاً نصراوياً بعد قرار سعود السويلم بعدم الترشح، والذي أحبط كل من كان متفائلاً بمستقبل بطل الدوري الاستثنائي بأدوار خارقة لما يحظى به من قبول ومحبة كل من ينتمي للكيان الأصفر، كانت محصلتها توحيد الصف خلف مرشح واحد وثني من قرر الامتناع عن التصويت عن قراره في فترة وجيزة.

وقد كشفت هذه الفترة أن الأعضاء الذهبيين ليسوا على تواصل وليس في أجندتهم خطة إنقاذ بديلة لما بعد السويلم، حتى ذهب بعضهم للامتناع عن التصويت لكافة المرشحين الخمسة، وظهر التراشق الإعلامي والهمز واللمز لضبابية المشهد لديهم، حتى تقدم الحلافي بدور قيادي سيحفظه التاريخ في هذه الأزمة التي كادت تعصف بالنادي ووحد الصف النصراوي بتبنيه دعم صفوان السويكت وعقده اجتماعات متعددة مع أعضاء الشرف، لاسيما من يحمل العضوية الذهبية لإقناعهم بضرورة التوحد خلف مرشح واحد ودعمه للخروج من هذه الأزمة وهو الأمر الذي لاقى إشادة المدرج الأصفر؛ كون الأزمة كانت تحتاج إدارة رياضي خبير بحجم عبدالرحمن الحلافي.