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مشهد مؤثر .. زميل "الفغم" يودّعه بالدموع الحارة

لم يستطع منع نفسه من البكاء

تداول المغرِّدون مقطع فيديو مؤثراً من تشييع جثمان اللواء عبدالعزيز الفغم (يرحمه الله)، يظهر التأثر الواضح لزملائه في الحرس الملكي، وبكاؤهم الشديد على رحيله.

ويظهر في المقطع العقيد مطلق المالكي؛ يقدم واجب العزاء لوالد اللواء الراحل، إلا أنه لم يستطع أن يمنع نفسه من البكاء، فانهمرت دموعه بحرارة في أثناء مصافحته واحتضانه، فيما حاول والد "الفغم"؛ تهدئة روعه والتخفيف عنه بعد فقدانه زميل عمله وصديقه.

وكان المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرّمة، قد صرح في بيان رسمي، بوفاة اللواء عبدالعزيز الفغم؛ الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مساء السبت بطلق ناري غدراً بعد أن تطوّر النقاش بينه وبين آخر في منزل أحد أصدقائه بمحافظة جدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مشهد مؤثر .. زميل "الفغم" يودّعه بالدموع الحارة
سبق

تداول المغرِّدون مقطع فيديو مؤثراً من تشييع جثمان اللواء عبدالعزيز الفغم (يرحمه الله)، يظهر التأثر الواضح لزملائه في الحرس الملكي، وبكاؤهم الشديد على رحيله.

ويظهر في المقطع العقيد مطلق المالكي؛ يقدم واجب العزاء لوالد اللواء الراحل، إلا أنه لم يستطع أن يمنع نفسه من البكاء، فانهمرت دموعه بحرارة في أثناء مصافحته واحتضانه، فيما حاول والد "الفغم"؛ تهدئة روعه والتخفيف عنه بعد فقدانه زميل عمله وصديقه.

وكان المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرّمة، قد صرح في بيان رسمي، بوفاة اللواء عبدالعزيز الفغم؛ الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مساء السبت بطلق ناري غدراً بعد أن تطوّر النقاش بينه وبين آخر في منزل أحد أصدقائه بمحافظة جدة.

30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441
10:31 AM
اخر تعديل
30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441
10:47 AM

مشهد مؤثر .. زميل "الفغم" يودّعه بالدموع الحارة

لم يستطع منع نفسه من البكاء

A A A
ياسر نجدي - الرياض
3
4,589

تداول المغرِّدون مقطع فيديو مؤثراً من تشييع جثمان اللواء عبدالعزيز الفغم (يرحمه الله)، يظهر التأثر الواضح لزملائه في الحرس الملكي، وبكاؤهم الشديد على رحيله.

ويظهر في المقطع العقيد مطلق المالكي؛ يقدم واجب العزاء لوالد اللواء الراحل، إلا أنه لم يستطع أن يمنع نفسه من البكاء، فانهمرت دموعه بحرارة في أثناء مصافحته واحتضانه، فيما حاول والد "الفغم"؛ تهدئة روعه والتخفيف عنه بعد فقدانه زميل عمله وصديقه.

وكان المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرّمة، قد صرح في بيان رسمي، بوفاة اللواء عبدالعزيز الفغم؛ الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مساء السبت بطلق ناري غدراً بعد أن تطوّر النقاش بينه وبين آخر في منزل أحد أصدقائه بمحافظة جدة.

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