المكسيك تسجل 7172 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 و272 وفاة

أظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية أمس الاثنين، أن المكسيك سجلت 7172 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19، بالإضافة إلى 272 وفاة أخرى.
وبهذا يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى ثلاثة ملايين و108438 والوفيات إلى 248652.
أظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية أمس الاثنين، أن المكسيك سجلت 7172 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19، بالإضافة إلى 272 وفاة أخرى.
وبهذا يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى ثلاثة ملايين و108438 والوفيات إلى 248652.
أظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية أمس الاثنين، أن المكسيك سجلت 7172 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19، بالإضافة إلى 272 وفاة أخرى.
وبهذا يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى ثلاثة ملايين و108438 والوفيات إلى 248652.
أظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية أمس الاثنين، أن المكسيك سجلت 7172 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19، بالإضافة إلى 272 وفاة أخرى.
وبهذا يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى ثلاثة ملايين و108438 والوفيات إلى 248652.