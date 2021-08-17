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"الصحة": تسجيل 569 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 704 خلال الـ24 ساعة الماضية

المكسيك تسجل 7172 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 و272 وفاة

إجمالي الإصابات 3.1 ملايين والضحايا 248652

أظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية أمس الاثنين، أن المكسيك سجلت 7172 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19، بالإضافة إلى 272 وفاة أخرى.

وبهذا يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى ثلاثة ملايين و108438 والوفيات إلى 248652.

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المكسيك تسجل 7172 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 و272 وفاة
سبق

أظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية أمس الاثنين، أن المكسيك سجلت 7172 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19، بالإضافة إلى 272 وفاة أخرى.

وبهذا يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى ثلاثة ملايين و108438 والوفيات إلى 248652.

17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
08:32 AM

المكسيك تسجل 7172 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 و272 وفاة

إجمالي الإصابات 3.1 ملايين والضحايا 248652

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية أمس الاثنين، أن المكسيك سجلت 7172 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19، بالإضافة إلى 272 وفاة أخرى.

وبهذا يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى ثلاثة ملايين و108438 والوفيات إلى 248652.

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