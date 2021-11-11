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بريطانيا تسجل 42,408 إصابات جديدة و 195 وفاة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات 9,448,402 حالة والوفيات 142,533 شخصاً

سجّلت بريطانيا 42,408 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و195 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 9,448,402، والوفيات 142,533.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد

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بريطانيا تسجل 42,408 إصابات جديدة و 195 وفاة بفيروس كورونا
سبق

سجّلت بريطانيا 42,408 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و195 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 9,448,402، والوفيات 142,533.

11 نوفمبر 2021 - 6 ربيع الآخر 1443
11:05 PM

بريطانيا تسجل 42,408 إصابات جديدة و 195 وفاة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات 9,448,402 حالة والوفيات 142,533 شخصاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - لندن
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سجّلت بريطانيا 42,408 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و195 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 9,448,402، والوفيات 142,533.

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