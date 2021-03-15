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"التعاون الإسلامي" تُدين بشدة محاولة مليشيا الحوثي استهداف المدنيين في خميس مشيط

جدد الأمين العام وقوف وتضامن المنظمة مع المملكة في تصديها للجرائم الإرهابية

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة، محاولة مليشيا الحوثي الإرهابية استهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط، والتي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وجدد الأمين العام للمنظمة، وقوف وتضامن المنظمة مع المملكة في تصديها للجرائم الإرهابية التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكدًا تأييدها للتدابير والإجراءات كافة التي تتخذها المملكة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعاون الإسلامي" تُدين بشدة محاولة مليشيا الحوثي استهداف المدنيين في خميس مشيط
سبق

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة، محاولة مليشيا الحوثي الإرهابية استهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط، والتي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وجدد الأمين العام للمنظمة، وقوف وتضامن المنظمة مع المملكة في تصديها للجرائم الإرهابية التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكدًا تأييدها للتدابير والإجراءات كافة التي تتخذها المملكة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

15 مارس 2021 - 2 شعبان 1442
11:20 AM

"التعاون الإسلامي" تُدين بشدة محاولة مليشيا الحوثي استهداف المدنيين في خميس مشيط

جدد الأمين العام وقوف وتضامن المنظمة مع المملكة في تصديها للجرائم الإرهابية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة، محاولة مليشيا الحوثي الإرهابية استهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط، والتي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وجدد الأمين العام للمنظمة، وقوف وتضامن المنظمة مع المملكة في تصديها للجرائم الإرهابية التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكدًا تأييدها للتدابير والإجراءات كافة التي تتخذها المملكة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

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