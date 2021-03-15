وجدد الأمين العام للمنظمة، وقوف وتضامن المنظمة مع المملكة في تصديها للجرائم الإرهابية التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكدًا تأييدها للتدابير والإجراءات كافة التي تتخذها المملكة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة، محاولة مليشيا الحوثي الإرهابية استهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط، والتي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

"التعاون الإسلامي" تُدين بشدة محاولة مليشيا الحوثي استهداف المدنيين في خميس مشيط وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-03-15 أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة، محاولة مليشيا الحوثي الإرهابية استهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط، والتي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها. وجدد الأمين العام للمنظمة، وقوف وتضامن المنظمة مع المملكة في تصديها للجرائم الإرهابية التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكدًا تأييدها للتدابير والإجراءات كافة التي تتخذها المملكة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

15 مارس 2021 - 2 شعبان 1442 11:20 AM

"التعاون الإسلامي" تُدين بشدة محاولة مليشيا الحوثي استهداف المدنيين في خميس مشيط جدد الأمين العام وقوف وتضامن المنظمة مع المملكة في تصديها للجرائم الإرهابية





A A A





0 مشاركة

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة، محاولة مليشيا الحوثي الإرهابية استهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط، والتي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وجدد الأمين العام للمنظمة، وقوف وتضامن المنظمة مع المملكة في تصديها للجرائم الإرهابية التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكدًا تأييدها للتدابير والإجراءات كافة التي تتخذها المملكة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.