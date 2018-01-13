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القنصلية في هونج كونج تحذّر السعوديين: ابتعدوا عن "سنترال"

قالت: حرصًا على السلامة نظرًا للإعلان عن قيام مظاهرات

دعت القنصلية السعودية في #هونج_كونج، المواطنين السعوديين الموجودين هناك، إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التوجه إلى منطقة (سنترال)؛ وذلك للإعلان عن قيام مظاهرات بتلك المنطقة اليوم الأحد.

وبررت القنصلية، في تغريدة لها اليوم عبر حسابها في "تويتر" ذلك بقولها: حرصًا على سلامة المواطنين السعوديين في #هونج_كونج، وذلك للإعلان عن قيام مظاهرات بتلك المنطقة هذا اليوم الأحد؛ متمنين دوام السلامة للجميع.

القنصلية السعودية القنصلية السعودية في هونج كونج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القنصلية في هونج كونج تحذّر السعوديين: ابتعدوا عن "سنترال"
سبق

دعت القنصلية السعودية في #هونج_كونج، المواطنين السعوديين الموجودين هناك، إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التوجه إلى منطقة (سنترال)؛ وذلك للإعلان عن قيام مظاهرات بتلك المنطقة اليوم الأحد.

وبررت القنصلية، في تغريدة لها اليوم عبر حسابها في "تويتر" ذلك بقولها: حرصًا على سلامة المواطنين السعوديين في #هونج_كونج، وذلك للإعلان عن قيام مظاهرات بتلك المنطقة هذا اليوم الأحد؛ متمنين دوام السلامة للجميع.

12 يناير 2020 - 17 جمادى الأول 1441
09:01 AM

القنصلية في هونج كونج تحذّر السعوديين: ابتعدوا عن "سنترال"

قالت: حرصًا على السلامة نظرًا للإعلان عن قيام مظاهرات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعت القنصلية السعودية في #هونج_كونج، المواطنين السعوديين الموجودين هناك، إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التوجه إلى منطقة (سنترال)؛ وذلك للإعلان عن قيام مظاهرات بتلك المنطقة اليوم الأحد.

وبررت القنصلية، في تغريدة لها اليوم عبر حسابها في "تويتر" ذلك بقولها: حرصًا على سلامة المواطنين السعوديين في #هونج_كونج، وذلك للإعلان عن قيام مظاهرات بتلك المنطقة هذا اليوم الأحد؛ متمنين دوام السلامة للجميع.

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