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خلال شهر يوليو.. تحويلات الأجانب تسجِّل أعلى مستوى لها في 4 سنوات

بلغت 15.2 مليار ريال بنسبة زيادة 33 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي

سجَّلت تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة العربية السعودية خلال شهر يوليو الماضي ارتفاعًا بنسبة 33 %؛ لتبلغ نحو 15.21 مليار ريال مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، وذلك حسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" لشهر يوليو 2020.

وسجّلت بذلك تحويلات الأجانب أعلى قيمة لها في أربع سنوات، أي منذ شهر يونيو 2016، التي بلغت حينها نحو 15.84 مليار ريال.

ومقارنة بشهر يونيو 2020، سجّلت تحويلات الأجانب خلال شهر يوليو الماضي ارتفاعًا بنحو 1.25 مليار ريال، بنسبة 9 %.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خلال شهر يوليو.. تحويلات الأجانب تسجِّل أعلى مستوى لها في 4 سنوات
سبق

سجَّلت تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة العربية السعودية خلال شهر يوليو الماضي ارتفاعًا بنسبة 33 %؛ لتبلغ نحو 15.21 مليار ريال مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، وذلك حسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" لشهر يوليو 2020.

وسجّلت بذلك تحويلات الأجانب أعلى قيمة لها في أربع سنوات، أي منذ شهر يونيو 2016، التي بلغت حينها نحو 15.84 مليار ريال.

ومقارنة بشهر يونيو 2020، سجّلت تحويلات الأجانب خلال شهر يوليو الماضي ارتفاعًا بنحو 1.25 مليار ريال، بنسبة 9 %.

02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442
12:01 AM

خلال شهر يوليو.. تحويلات الأجانب تسجِّل أعلى مستوى لها في 4 سنوات

بلغت 15.2 مليار ريال بنسبة زيادة 33 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي

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محمد البقمي - الرياض
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سجَّلت تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة العربية السعودية خلال شهر يوليو الماضي ارتفاعًا بنسبة 33 %؛ لتبلغ نحو 15.21 مليار ريال مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، وذلك حسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" لشهر يوليو 2020.

وسجّلت بذلك تحويلات الأجانب أعلى قيمة لها في أربع سنوات، أي منذ شهر يونيو 2016، التي بلغت حينها نحو 15.84 مليار ريال.

ومقارنة بشهر يونيو 2020، سجّلت تحويلات الأجانب خلال شهر يوليو الماضي ارتفاعًا بنحو 1.25 مليار ريال، بنسبة 9 %.

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بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,412
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,627
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,962
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,150

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