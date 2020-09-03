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"مَن هم الإخوان".. "الشؤون الإسلامية" تكشف عَوار التنظيم الإرهابي بلسان دعاة نجران

في إطار برامجها للأمن الفكري والتوعية بخطر التنظيمات الإرهابية المحظورة والأفكار المنحرفة

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، خلال شهر محرم الجاري، سلسلة من الكلمات بعنوان: (مَن هم الإخوان المسلمون؟) يلقيها عدد من الدعاة في جوامع ومساجد مدينة نجران بعد صلاتي المغرب والعشاء، في إطار برامجها للأمن الفكري والتوعية بخطر التنظيمات الإرهابية المحظورة.

وتستهل الكلمات يوم غد؛ حيث يلقي الشيخ عبدالله بن صالح الهمامي كلمة في جامع عليان العمر بحي الضباط، بعد العشاء.

وبعد غد السبت، يلقي الشيخ علي بن إسماعيل الكعبي كلمة بمسجد النعمان بن بشر في حي الفهد الشمالي بعد المغرب، وفي مسجد سلمان الفارسي بحي الفهد الجنوبي بعد العشاء، كما يلقي كلمة في اليوم الرابع والعشرين من محرم في جامع الملك سلمان بحي الفيصلية بعد المغرب، وفي مسجد قيس بن عاصم بحي الأملاح بعد العشاء.

وفي السابع والعشرين من محرم يلقي الشيخ أحمد بن هادي الوايلي في جامع أبو عبدالله اللحيدان بحي الأتايبة بعد المغرب، وفي مسجد الرحمة بحي الأمير مشعل بعد العشاء.

وتختتم هذه السلسلة يوم الأربعاء الثامن والعشرين من الشهر الجاري؛ حيث يلقي الشيخ بشير بن عبده درموح كلمة بجامع الحسن بن عرفة في حي الأملاح بعد المغرب، ويلقي الشيخ إبراهيم بن صالح آل تاليه كلمة بمسجد أم منصور العليان في حي الفهد الشمالي بعد العشاء.

وتأتي هذه السلسلة ضمن الأنشطة والبرامج الدعوية والتوعوية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، بتوجيه ومتابعة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ لتوعية المجتمع وتحصينه ضد الأفكار المنحرفة والهدامة، وتبصير الناس بخطر الجماعات والأحزاب الإرهابية.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

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"مَن هم الإخوان".. "الشؤون الإسلامية" تكشف عَوار التنظيم الإرهابي بلسان دعاة نجران
سبق

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، خلال شهر محرم الجاري، سلسلة من الكلمات بعنوان: (مَن هم الإخوان المسلمون؟) يلقيها عدد من الدعاة في جوامع ومساجد مدينة نجران بعد صلاتي المغرب والعشاء، في إطار برامجها للأمن الفكري والتوعية بخطر التنظيمات الإرهابية المحظورة.

وتستهل الكلمات يوم غد؛ حيث يلقي الشيخ عبدالله بن صالح الهمامي كلمة في جامع عليان العمر بحي الضباط، بعد العشاء.

وبعد غد السبت، يلقي الشيخ علي بن إسماعيل الكعبي كلمة بمسجد النعمان بن بشر في حي الفهد الشمالي بعد المغرب، وفي مسجد سلمان الفارسي بحي الفهد الجنوبي بعد العشاء، كما يلقي كلمة في اليوم الرابع والعشرين من محرم في جامع الملك سلمان بحي الفيصلية بعد المغرب، وفي مسجد قيس بن عاصم بحي الأملاح بعد العشاء.

وفي السابع والعشرين من محرم يلقي الشيخ أحمد بن هادي الوايلي في جامع أبو عبدالله اللحيدان بحي الأتايبة بعد المغرب، وفي مسجد الرحمة بحي الأمير مشعل بعد العشاء.

وتختتم هذه السلسلة يوم الأربعاء الثامن والعشرين من الشهر الجاري؛ حيث يلقي الشيخ بشير بن عبده درموح كلمة بجامع الحسن بن عرفة في حي الأملاح بعد المغرب، ويلقي الشيخ إبراهيم بن صالح آل تاليه كلمة بمسجد أم منصور العليان في حي الفهد الشمالي بعد العشاء.

وتأتي هذه السلسلة ضمن الأنشطة والبرامج الدعوية والتوعوية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، بتوجيه ومتابعة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ لتوعية المجتمع وتحصينه ضد الأفكار المنحرفة والهدامة، وتبصير الناس بخطر الجماعات والأحزاب الإرهابية.

03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442
01:10 PM

"مَن هم الإخوان".. "الشؤون الإسلامية" تكشف عَوار التنظيم الإرهابي بلسان دعاة نجران

في إطار برامجها للأمن الفكري والتوعية بخطر التنظيمات الإرهابية المحظورة والأفكار المنحرفة

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عبدالله العنزي - الرياض
3
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ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، خلال شهر محرم الجاري، سلسلة من الكلمات بعنوان: (مَن هم الإخوان المسلمون؟) يلقيها عدد من الدعاة في جوامع ومساجد مدينة نجران بعد صلاتي المغرب والعشاء، في إطار برامجها للأمن الفكري والتوعية بخطر التنظيمات الإرهابية المحظورة.

وتستهل الكلمات يوم غد؛ حيث يلقي الشيخ عبدالله بن صالح الهمامي كلمة في جامع عليان العمر بحي الضباط، بعد العشاء.

وبعد غد السبت، يلقي الشيخ علي بن إسماعيل الكعبي كلمة بمسجد النعمان بن بشر في حي الفهد الشمالي بعد المغرب، وفي مسجد سلمان الفارسي بحي الفهد الجنوبي بعد العشاء، كما يلقي كلمة في اليوم الرابع والعشرين من محرم في جامع الملك سلمان بحي الفيصلية بعد المغرب، وفي مسجد قيس بن عاصم بحي الأملاح بعد العشاء.

وفي السابع والعشرين من محرم يلقي الشيخ أحمد بن هادي الوايلي في جامع أبو عبدالله اللحيدان بحي الأتايبة بعد المغرب، وفي مسجد الرحمة بحي الأمير مشعل بعد العشاء.

وتختتم هذه السلسلة يوم الأربعاء الثامن والعشرين من الشهر الجاري؛ حيث يلقي الشيخ بشير بن عبده درموح كلمة بجامع الحسن بن عرفة في حي الأملاح بعد المغرب، ويلقي الشيخ إبراهيم بن صالح آل تاليه كلمة بمسجد أم منصور العليان في حي الفهد الشمالي بعد العشاء.

وتأتي هذه السلسلة ضمن الأنشطة والبرامج الدعوية والتوعوية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، بتوجيه ومتابعة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ لتوعية المجتمع وتحصينه ضد الأفكار المنحرفة والهدامة، وتبصير الناس بخطر الجماعات والأحزاب الإرهابية.

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