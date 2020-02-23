النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هيئة الطيران تعوض مسافرين بـ 65 مليون ريال خلال عامين

لأول مرة .. تماشيًا مع توجهها نحو الارتقاء بمستوى الخدمات

أوضحت هيئة الطيران المدني أنه تنفيذًا للائحة حماية العملاء، فإن الهيئة تعلن لأول مرة عن تعويضات المسافرين، التي وصلت لأكثر من ٦٥ مليون ريال، وذلك خلال عامي 2018 و2019م. من الناقلات الجوية.

وقال الناطق باسم هيئة الطيران المدني إبراهيم الروساء إن هذا الإجراء يأتي تماشيًا مع توجه الهيئة نحو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، وتحسين تجربتهم وفق أعلى المعايير.

وتمثلت الغرامات في فقدان أو تلف أو تأخر استلام الأمتعة وإلغاء الرحلات وتأخرها.

هيئة الطيران المدني لائحة حماية العملاء تعويض المسافرين الناقلات الجوية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
هيئة الطيران تعوض مسافرين بـ 65 مليون ريال خلال عامين
سبق

أوضحت هيئة الطيران المدني أنه تنفيذًا للائحة حماية العملاء، فإن الهيئة تعلن لأول مرة عن تعويضات المسافرين، التي وصلت لأكثر من ٦٥ مليون ريال، وذلك خلال عامي 2018 و2019م. من الناقلات الجوية.

وقال الناطق باسم هيئة الطيران المدني إبراهيم الروساء إن هذا الإجراء يأتي تماشيًا مع توجه الهيئة نحو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، وتحسين تجربتهم وفق أعلى المعايير.

وتمثلت الغرامات في فقدان أو تلف أو تأخر استلام الأمتعة وإلغاء الرحلات وتأخرها.

23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441
10:37 PM

هيئة الطيران تعوض مسافرين بـ 65 مليون ريال خلال عامين

لأول مرة .. تماشيًا مع توجهها نحو الارتقاء بمستوى الخدمات

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
2
1,172

أوضحت هيئة الطيران المدني أنه تنفيذًا للائحة حماية العملاء، فإن الهيئة تعلن لأول مرة عن تعويضات المسافرين، التي وصلت لأكثر من ٦٥ مليون ريال، وذلك خلال عامي 2018 و2019م. من الناقلات الجوية.

وقال الناطق باسم هيئة الطيران المدني إبراهيم الروساء إن هذا الإجراء يأتي تماشيًا مع توجه الهيئة نحو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، وتحسين تجربتهم وفق أعلى المعايير.

وتمثلت الغرامات في فقدان أو تلف أو تأخر استلام الأمتعة وإلغاء الرحلات وتأخرها.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,767
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,065
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,548
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,880

المقالات

شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد
يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

حسن آل عمير
يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة