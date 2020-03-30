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السودان تسجل المصاب رقم 6 بفيروس كورونا وتتابع مخالطيه

الصحة الموريتانية تعلن عن شفاء أحد المصابين الاثنين في البلاد

واس- الخرطوم: أعلنت وزارة الصحة السودانية، الأحد، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى ست حالات.

وتفصيلاً، قال وزير الصحة السوداني الدكتور أكرم التوم في التقرير اليومي عن الوضع الوبائي ومجهودات رصد ومكافحة حالات فيروس كورونا المستجد في السودان: "إن المصاب رقم 6 وصل إلى البلاد قادمًا من الإمارات العربية المتحدة في 13 مارس الجاري, مشيرًا إلى أن المصاب ما زال يتلقى الرعاية الطبية اللازمة وأنه تم تطبيق إجراءات متابعة مخالطيه".

وأعلنت وزارة الصحة الموريتانية، الأحد، عن شفاء أول مصابين اثنين بفيروس كورونا المستجد في البلاد، موضحة أن الحالتين كانتا لأجنبيين ظهرت عليهما أعراض الوباء بعد عودتهما من رحلة خارجية، مشيرة إلى أن الفحوص التي خضعا لها خلال اليومين الماضيين أكدت خلوهما من الفيروس.

السودان موريتانيا فيروس كورونا الجديد

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السودان تسجل المصاب رقم 6 بفيروس كورونا وتتابع مخالطيه
سبق

واس- الخرطوم: أعلنت وزارة الصحة السودانية، الأحد، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى ست حالات.

وتفصيلاً، قال وزير الصحة السوداني الدكتور أكرم التوم في التقرير اليومي عن الوضع الوبائي ومجهودات رصد ومكافحة حالات فيروس كورونا المستجد في السودان: "إن المصاب رقم 6 وصل إلى البلاد قادمًا من الإمارات العربية المتحدة في 13 مارس الجاري, مشيرًا إلى أن المصاب ما زال يتلقى الرعاية الطبية اللازمة وأنه تم تطبيق إجراءات متابعة مخالطيه".

وأعلنت وزارة الصحة الموريتانية، الأحد، عن شفاء أول مصابين اثنين بفيروس كورونا المستجد في البلاد، موضحة أن الحالتين كانتا لأجنبيين ظهرت عليهما أعراض الوباء بعد عودتهما من رحلة خارجية، مشيرة إلى أن الفحوص التي خضعا لها خلال اليومين الماضيين أكدت خلوهما من الفيروس.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
12:26 AM

السودان تسجل المصاب رقم 6 بفيروس كورونا وتتابع مخالطيه

الصحة الموريتانية تعلن عن شفاء أحد المصابين الاثنين في البلاد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الخرطوم
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واس- الخرطوم: أعلنت وزارة الصحة السودانية، الأحد، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى ست حالات.

وتفصيلاً، قال وزير الصحة السوداني الدكتور أكرم التوم في التقرير اليومي عن الوضع الوبائي ومجهودات رصد ومكافحة حالات فيروس كورونا المستجد في السودان: "إن المصاب رقم 6 وصل إلى البلاد قادمًا من الإمارات العربية المتحدة في 13 مارس الجاري, مشيرًا إلى أن المصاب ما زال يتلقى الرعاية الطبية اللازمة وأنه تم تطبيق إجراءات متابعة مخالطيه".

وأعلنت وزارة الصحة الموريتانية، الأحد، عن شفاء أول مصابين اثنين بفيروس كورونا المستجد في البلاد، موضحة أن الحالتين كانتا لأجنبيين ظهرت عليهما أعراض الوباء بعد عودتهما من رحلة خارجية، مشيرة إلى أن الفحوص التي خضعا لها خلال اليومين الماضيين أكدت خلوهما من الفيروس.

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