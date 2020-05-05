من "فيينا" و"بروكسل" إلى "كابول" و"مانيلا".. الفيروس يتواصل والأرقام متفاوتة

632 إصابة جديدة بكورونا في سنغافورة ليصل العدد الإجمالي إلى 19410 حالات

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم، عن ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا في البلاد إلى 13 ألفًا و462 حالة، كما تم تسجيل 29 إصابة جديدة فقط و6 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر بيان لوزارة الصحة اليوم، أنه لم يتبقَّ من مصابي الفيروس في النمسا إلا 1582 حالة، وبلغ إجمالي حالات الوفيات 606 حالات في جميع أنحاء النمسا؛ مشيرًا إلى أنه يوجد حاليًا 418 شخصًا في المستشفى منهم 104 حالات في وحدات العناية المركزة.

وأوضح البيان أنه تم إحصاء 2602 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في العاصمة فيينا، بزيادة 15 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ بينما بلغت وفيات العاصمة 137 حالة.

ومن بروكسل سجلت السلطات الصحية البلجيكية 97 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة البلجيكية في بيان، أنه بذلك يصل عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 8016، مضيفة أنها سجلت 242 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 50509 حالات.

وأشارت إلى أن المستشفيات البلجيكية استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 84 حالة جديدة مصابة بالفيروس؛ في حين غادر المستشفيات خلال الفترة نفسها 63 شخصًا بعد تعافيهم.

وفي أفغانستان، أعلن اليوم الثلاثاء عن تسجيل 330 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات خلال آخر 24 ساعة.

ومن سنغافورة أكدت وزارة الصحة الثلاثاء رصد 632 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 19410.

وفي مانيلا أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الثلاثاء، تسجيل 14 وفاة جديدة و199 إصابة بفيروس كورونا. وقالت الوزارة في نشرة: إن حصيلة الوفيات جراء الفيروس ارتفعت إلى 637 حالة؛ بينما زادت الإصابات المؤكدة إلى 9684.

وأضافت أن حالات الشفاء زادت 93؛ مما يرفع عدد المتعافين من المرض إلى 1408.

وقد قال مسؤولون: إن الفلبين منعت رحلات الركاب القادمة إليها لمدة أسبوع؛ لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد والمساعدة في تقليل الضغط على منشآت الحجر الصحي التي تضم حاليًا آلافًا من الفلبينيين العائدين لبلدهم.