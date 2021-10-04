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"الصحة": تسجيل 53 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 40 خلال الـ24 ساعة الماضية

قطر تسجّل 77 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 144 مصاباً

في الساعات الـ24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، اليوم، تسجيل 77 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 144 مصاباً في الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 235303.

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قطر تسجّل 77 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 144 مصاباً
سبق

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، اليوم، تسجيل 77 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 144 مصاباً في الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 235303.

04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443
05:00 PM

قطر تسجّل 77 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 144 مصاباً

في الساعات الـ24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، اليوم، تسجيل 77 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 144 مصاباً في الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 235303.

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