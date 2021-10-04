قطر تسجّل 77 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 144 مصاباً

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، اليوم، تسجيل 77 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
كما أعلنت الوزارة عن شفاء 144 مصاباً في الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 235303.
أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، اليوم، تسجيل 77 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
كما أعلنت الوزارة عن شفاء 144 مصاباً في الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 235303.
أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، اليوم، تسجيل 77 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
كما أعلنت الوزارة عن شفاء 144 مصاباً في الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 235303.
أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، اليوم، تسجيل 77 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
كما أعلنت الوزارة عن شفاء 144 مصاباً في الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 235303.