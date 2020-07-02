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بأكثر من 53 ألفًا.. المملكة تجري أعلى عدد يومي لفحوصات "كورونا"

من خلال عدة طرق من بينها الفحص الموجة باتجاه بؤر معينة

أجرت وزارة الصحة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، أكثر من 53 ألف فحص، وهو أعلى عدد يومي لفحوصات فيروس كورونا المستجدّ تحققه المملكة منذ بداية جائحة كورونا.

يأتي ذلك بعد أن كثّفت وزارة الصحة الفحوصات لمواجهة الجائحة، حيث بدأت الفحص الموسع من خلال عدة طرق من بينها الفحص الموجه باتجاه بؤر معينة، فضلاً عن مراحل أخرى لتقييم معدل انتشار فيروس كورونا، وهو ما ضاعف العدد، ليصل إلى أكثر من 53 ألف فحص على مدى 24 ساعة.

وتفصيلاً، بلغ إجمالي الفحوصات التي أجرتها الوزارة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 53214 فحصاً؛ ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجرتها وزارة الصحة لفيروس كورونا حتى الآن 1727701 فحصاً.

وكانت الوزارة قد أضافت المعلومة المتعلقة بالفحوصات ضمن إحصائيات الموقع المخصص لرصد وتسجيل إحصائيات ومستجدات فيروس كورونا في المملكة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بأكثر من 53 ألفًا.. المملكة تجري أعلى عدد يومي لفحوصات "كورونا"
سبق

أجرت وزارة الصحة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، أكثر من 53 ألف فحص، وهو أعلى عدد يومي لفحوصات فيروس كورونا المستجدّ تحققه المملكة منذ بداية جائحة كورونا.

يأتي ذلك بعد أن كثّفت وزارة الصحة الفحوصات لمواجهة الجائحة، حيث بدأت الفحص الموسع من خلال عدة طرق من بينها الفحص الموجه باتجاه بؤر معينة، فضلاً عن مراحل أخرى لتقييم معدل انتشار فيروس كورونا، وهو ما ضاعف العدد، ليصل إلى أكثر من 53 ألف فحص على مدى 24 ساعة.

وتفصيلاً، بلغ إجمالي الفحوصات التي أجرتها الوزارة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 53214 فحصاً؛ ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجرتها وزارة الصحة لفيروس كورونا حتى الآن 1727701 فحصاً.

وكانت الوزارة قد أضافت المعلومة المتعلقة بالفحوصات ضمن إحصائيات الموقع المخصص لرصد وتسجيل إحصائيات ومستجدات فيروس كورونا في المملكة.

02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
05:24 PM

بأكثر من 53 ألفًا.. المملكة تجري أعلى عدد يومي لفحوصات "كورونا"

من خلال عدة طرق من بينها الفحص الموجة باتجاه بؤر معينة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
2,922

أجرت وزارة الصحة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، أكثر من 53 ألف فحص، وهو أعلى عدد يومي لفحوصات فيروس كورونا المستجدّ تحققه المملكة منذ بداية جائحة كورونا.

يأتي ذلك بعد أن كثّفت وزارة الصحة الفحوصات لمواجهة الجائحة، حيث بدأت الفحص الموسع من خلال عدة طرق من بينها الفحص الموجه باتجاه بؤر معينة، فضلاً عن مراحل أخرى لتقييم معدل انتشار فيروس كورونا، وهو ما ضاعف العدد، ليصل إلى أكثر من 53 ألف فحص على مدى 24 ساعة.

وتفصيلاً، بلغ إجمالي الفحوصات التي أجرتها الوزارة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 53214 فحصاً؛ ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجرتها وزارة الصحة لفيروس كورونا حتى الآن 1727701 فحصاً.

وكانت الوزارة قد أضافت المعلومة المتعلقة بالفحوصات ضمن إحصائيات الموقع المخصص لرصد وتسجيل إحصائيات ومستجدات فيروس كورونا في المملكة.

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