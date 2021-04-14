النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فرنسا تسجل 43,505 إصابة و297 حالة وفاة إضافية بـ"كوفيد-19"

805 فارقوا الحياة بسبب الفيروس والإصابات تجاوزت 5 ملايين

سجلت فرنسا 43,505 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و 297 حالة وفاة إضافية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت بيانات الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية اليوم, إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 5,149,834، فيما بلغ مجموع الوفَيات 99,805.

الرئيسية/ محطات

اعلان
فرنسا تسجل 43,505 إصابة و297 حالة وفاة إضافية بـ"كوفيد-19"
سبق

سجلت فرنسا 43,505 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و 297 حالة وفاة إضافية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت بيانات الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية اليوم, إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 5,149,834، فيما بلغ مجموع الوفَيات 99,805.

14 إبريل 2021 - 2 رمضان 1442
10:30 PM

فرنسا تسجل 43,505 إصابة و297 حالة وفاة إضافية بـ"كوفيد-19"

805 فارقوا الحياة بسبب الفيروس والإصابات تجاوزت 5 ملايين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - باريس
0
130

سجلت فرنسا 43,505 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و 297 حالة وفاة إضافية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت بيانات الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية اليوم, إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 5,149,834، فيما بلغ مجموع الوفَيات 99,805.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,117
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,033
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,320
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,398

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة