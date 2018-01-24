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"مدني نجران" تفاعلاً مع تنبيهات الأرصاد: ابقوا في المنازل قدر المستطاع

المديرية طالبت بالابتعاد عن الأماكن المسقوفة بالزنك أو الحديد وقت الرياح

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين على ضوء تقرير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التي تشير لتعرض أجواء المنطقة لعوائق ترابية وأتربة مثارة، إلى أخذ الحيطة والحذر، والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، والبقاء في المنزل قدر المستطاع؛ حفاظاً على سلامة الجميع.

كما دعت إلى الابتعاد عن الأماكن المسقوفة بالزنك أو الحديد، في حالة هبوب الرياح؛ خشية تطايرها وسقوطها، والحذر عند المرور بجوار أو أسفل اللوحات الإعلانية أو أعمدة الإنارة وخطوط الضغط العالي، وضرورة اتباع الإرشادات الطبية لمرضى الجهاز التنفسي.

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"مدني نجران" تفاعلاً مع تنبيهات الأرصاد: ابقوا في المنازل قدر المستطاع
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين على ضوء تقرير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التي تشير لتعرض أجواء المنطقة لعوائق ترابية وأتربة مثارة، إلى أخذ الحيطة والحذر، والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، والبقاء في المنزل قدر المستطاع؛ حفاظاً على سلامة الجميع.

كما دعت إلى الابتعاد عن الأماكن المسقوفة بالزنك أو الحديد، في حالة هبوب الرياح؛ خشية تطايرها وسقوطها، والحذر عند المرور بجوار أو أسفل اللوحات الإعلانية أو أعمدة الإنارة وخطوط الضغط العالي، وضرورة اتباع الإرشادات الطبية لمرضى الجهاز التنفسي.

24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
11:09 AM

"مدني نجران" تفاعلاً مع تنبيهات الأرصاد: ابقوا في المنازل قدر المستطاع

المديرية طالبت بالابتعاد عن الأماكن المسقوفة بالزنك أو الحديد وقت الرياح

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين على ضوء تقرير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التي تشير لتعرض أجواء المنطقة لعوائق ترابية وأتربة مثارة، إلى أخذ الحيطة والحذر، والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، والبقاء في المنزل قدر المستطاع؛ حفاظاً على سلامة الجميع.

كما دعت إلى الابتعاد عن الأماكن المسقوفة بالزنك أو الحديد، في حالة هبوب الرياح؛ خشية تطايرها وسقوطها، والحذر عند المرور بجوار أو أسفل اللوحات الإعلانية أو أعمدة الإنارة وخطوط الضغط العالي، وضرورة اتباع الإرشادات الطبية لمرضى الجهاز التنفسي.

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