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وزير الداخلية يدشن الخدمات الإلكترونية الجديدة لـ"الجوازات": مستمرون في التطوير

تشمل إصدار وتجديد جواز السفر للقصّر الذين يبلغون من العمر 15 عاماً أو أقل

أكد الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، استمرار الوزارة في تطوير الخدمات الأمنية الإلكترونية للمواطنين والمقيمين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

جاء ذلك خلال تدشين الأمير عبدالعزيز بن سعود، عبر تقنية الاتصال المرئي، الخدمات الإلكترونية الجديدة للمديرية العامة للجوازات من خلال المنصات الإلكترونية "أبشر أفراد - أبشر أعمال – مقيم").

واستمع خلال التدشين إلى شرح موجز عن تلك الخدمات ومميزاتها قدمه مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى.

وتشمل الخدمات الإلكترونية الجديدة للمديرية العامة للجوازات، التي تهدف إلى تسهيل إنجاز خدمات الجوازات للمواطنين والمقيمين باستخدام الوسائل الإلكترونية، خدمة إصدار وتجديد جواز السفر السعودي للقصّر الذين يبلغون من العمر (15) عاماً أو أقل، وخدمتي تجديد الإقامة وتمديد تأشيرة الخروج والعودة من خارج المملكة، وخدمة إصدار تأشيرة خروج نهائي خلال فترة التجربة، بالإضافة إلى عدد من الخدمات التي تُمكّن المستفيد من التواصل مع المديرية العامة للجوازات لطلب تنفيذ خدمات محددة دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات.

الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الداخلية يدشن الخدمات الإلكترونية الجديدة لـ"الجوازات": مستمرون في التطوير
سبق

أكد الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، استمرار الوزارة في تطوير الخدمات الأمنية الإلكترونية للمواطنين والمقيمين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

جاء ذلك خلال تدشين الأمير عبدالعزيز بن سعود، عبر تقنية الاتصال المرئي، الخدمات الإلكترونية الجديدة للمديرية العامة للجوازات من خلال المنصات الإلكترونية "أبشر أفراد - أبشر أعمال – مقيم").

واستمع خلال التدشين إلى شرح موجز عن تلك الخدمات ومميزاتها قدمه مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى.

وتشمل الخدمات الإلكترونية الجديدة للمديرية العامة للجوازات، التي تهدف إلى تسهيل إنجاز خدمات الجوازات للمواطنين والمقيمين باستخدام الوسائل الإلكترونية، خدمة إصدار وتجديد جواز السفر السعودي للقصّر الذين يبلغون من العمر (15) عاماً أو أقل، وخدمتي تجديد الإقامة وتمديد تأشيرة الخروج والعودة من خارج المملكة، وخدمة إصدار تأشيرة خروج نهائي خلال فترة التجربة، بالإضافة إلى عدد من الخدمات التي تُمكّن المستفيد من التواصل مع المديرية العامة للجوازات لطلب تنفيذ خدمات محددة دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات.

22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442
02:15 PM

وزير الداخلية يدشن الخدمات الإلكترونية الجديدة لـ"الجوازات": مستمرون في التطوير

تشمل إصدار وتجديد جواز السفر للقصّر الذين يبلغون من العمر 15 عاماً أو أقل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، استمرار الوزارة في تطوير الخدمات الأمنية الإلكترونية للمواطنين والمقيمين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

جاء ذلك خلال تدشين الأمير عبدالعزيز بن سعود، عبر تقنية الاتصال المرئي، الخدمات الإلكترونية الجديدة للمديرية العامة للجوازات من خلال المنصات الإلكترونية "أبشر أفراد - أبشر أعمال – مقيم").

واستمع خلال التدشين إلى شرح موجز عن تلك الخدمات ومميزاتها قدمه مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى.

وتشمل الخدمات الإلكترونية الجديدة للمديرية العامة للجوازات، التي تهدف إلى تسهيل إنجاز خدمات الجوازات للمواطنين والمقيمين باستخدام الوسائل الإلكترونية، خدمة إصدار وتجديد جواز السفر السعودي للقصّر الذين يبلغون من العمر (15) عاماً أو أقل، وخدمتي تجديد الإقامة وتمديد تأشيرة الخروج والعودة من خارج المملكة، وخدمة إصدار تأشيرة خروج نهائي خلال فترة التجربة، بالإضافة إلى عدد من الخدمات التي تُمكّن المستفيد من التواصل مع المديرية العامة للجوازات لطلب تنفيذ خدمات محددة دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات.

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