"سعود الطبية": هذه أبرز النصائح للوقاية من قدم السكري

تحدث نتيجة انسداد الأوعية الدموية والشرايين الموجودة في القدم

أكّدت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بقسم أمراض الغدد الصماء والسكري، بأن قدم السكري أو الغرغرينا من أبرز مضاعفات مرض السكري، وتحدث نتيجة انسداد الأوعية الدموية والشرايين الموجودة في القدم بسبب تراكم الدهون والكالسيوم على جدرانها، وقد تتفاقم الحالة إلى حد البتر في حالة عدم الاهتمام بعلاجها.

وأوضح استشاري أمراض الغدد والصماء والسكري بالمدينة الدكتور عبدالله الوابل؛ أن من أبرز أعراضها تغير لون الجلد، حيث يصبح مائلاً للزرقة نتيجة عدم وصول الدم إليها، والشعور بخدران ووخز في القدم وتورّم الأنسجة المصابة وارتفاع درجة حرارة القدم المصابة، وأيضاً خروج إفرازات ذات رائحة كريهة من القدم المصابة وتأخر التئام الجروح.

ولتجنب تهديد قدم السكري، نصح الدكتور عبدالله الوابل؛ باتباع عددٍ من الخطوات أهمها ضبط معدلات السكر بالدم، والمواظبة على تناول أدوية السكري في موعدها، وإجراء تحليل السكر التراكمي كل ثلاثة أشهر؛ لضمان عدم الإصابة بأيّ مضاعفات، وضبط مستوى الكوليسترول في الدم لتجنب الإصابة بتصلب الشرايين وترسب الدهون على جدران الأوعية الدموية.

وأضاف: يجب شرب كميات كبيرة من المياه على مدار اليوم لتحسين عملية تدفق الدم بالأوعية الدموية والشرايين، والحرص على ممارسة التمارين الرياضة الخفيفة لتنشيط الدورة الدموية في الجسم، واتباع نظام غذائي صحي متوازن وغني بكل العناصر الغذائية، وضبط ضغط الدم، خاصة إذا كان مريض السكري مصاباً أيضاً بارتفاع أو انخفاض الضغط، وتجنب ارتداء الأحذية الضيقة واللجوء إلى الأنواع الطبية المريحة، والإقلاع عن التدخين؛ لأنه يسبّب تصلب الشرايين والعناية بنظافة القدمين باستمرار وتجفيفهما برفق وقص الأظافر بحذر لتجنب التعرُّض للجروح، وأخيراً الحرص على مراقبة القدم باستمرار لسرعة التنبؤ بوجود أي مشكلة في القدم والانتباه إليها.