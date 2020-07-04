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"الصحة" تعلن تسجيل 4128 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 205929

لاعب الهلال الفرنسي "قوميز" يطالب الجماهير بتحميل تطبيق "تباعد"

قال إنه حمل التطبيق من أجل سلامته وسلامة المجتمع

وجّه المحترف الفرنسي في صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الهلال "قوميز"، اليوم السبت، رسالة إلى الجماهير السعودية، مطالباً الجميع بتحميل تطبيق "تباعد"؛ حرصاً على سلامتهم من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال "قوميز" عبر حسابه على "تويتر": لسلامتي وسلامة مجتمعي، قمت بتحميل تطبيق تباعد، وأريد من الجميع تحميل التطبيق أيضاً.. ودمتم في حفظ الله".

يُذكر أن تطبيق "تباعد" هو المعتمد الرسمي من قبل وزارة الصحة السعودية، والذي يشير لتنبيه المستخدمين في حال مخالطتهم لشخص مصاب بكورونا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لاعب الهلال الفرنسي "قوميز" يطالب الجماهير بتحميل تطبيق "تباعد"
سبق

وجّه المحترف الفرنسي في صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الهلال "قوميز"، اليوم السبت، رسالة إلى الجماهير السعودية، مطالباً الجميع بتحميل تطبيق "تباعد"؛ حرصاً على سلامتهم من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال "قوميز" عبر حسابه على "تويتر": لسلامتي وسلامة مجتمعي، قمت بتحميل تطبيق تباعد، وأريد من الجميع تحميل التطبيق أيضاً.. ودمتم في حفظ الله".

يُذكر أن تطبيق "تباعد" هو المعتمد الرسمي من قبل وزارة الصحة السعودية، والذي يشير لتنبيه المستخدمين في حال مخالطتهم لشخص مصاب بكورونا.

04 يوليو 2020 - 13 ذو القعدة 1441
07:33 PM

لاعب الهلال الفرنسي "قوميز" يطالب الجماهير بتحميل تطبيق "تباعد"

قال إنه حمل التطبيق من أجل سلامته وسلامة المجتمع

A A A
أحمد سرور - الرياض
3
697

وجّه المحترف الفرنسي في صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الهلال "قوميز"، اليوم السبت، رسالة إلى الجماهير السعودية، مطالباً الجميع بتحميل تطبيق "تباعد"؛ حرصاً على سلامتهم من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال "قوميز" عبر حسابه على "تويتر": لسلامتي وسلامة مجتمعي، قمت بتحميل تطبيق تباعد، وأريد من الجميع تحميل التطبيق أيضاً.. ودمتم في حفظ الله".

يُذكر أن تطبيق "تباعد" هو المعتمد الرسمي من قبل وزارة الصحة السعودية، والذي يشير لتنبيه المستخدمين في حال مخالطتهم لشخص مصاب بكورونا.

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