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شاهد.. "الدارة" تبث فيديو لأطول أنبوب للنفط بالعالم في السعودية

بثت دارة الملك عبدالعزيز عبر حسابها الرسمي في "تويتر" مقطع فيديو تعريفيًا عن "خط التابلاين"، والذي امتد عبر الصحراء مشكِّلاً أطول أنبوب للنفط في العالم؛ بهدف زيادة منافذ تصدير الذهب الأسود لكل القارات، ونشأ عبر ذلك الامتداد عدد من التجمعات السكانية التي تحولت إلى حواضر مزدهرة.

ويعد خط "التابلاين" أكبر خط أنابيب النفط في العالم، ويمتد من ساحل الخليج العربي إلى ساحل البحر المتوسط، ويبلغ طوله 1664 كيلومترًا، بدأ إنشاؤه عام 1947 والانتهاء منه عام 1950، واستعمل لبنائه 35000 طن من الأنابيب، و3000 قطعة من الآليات ومعدات البناء، و16000 عامل، وبلغ تكلفة البناء 230 مليون دولار، وتوقف عن العمل نهائيًا عام 1990. (لمشاهدة الفيديو : اضغط هنا)

دارة الملك عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "الدارة" تبث فيديو لأطول أنبوب للنفط بالعالم في السعودية
سبق

بثت دارة الملك عبدالعزيز عبر حسابها الرسمي في "تويتر" مقطع فيديو تعريفيًا عن "خط التابلاين"، والذي امتد عبر الصحراء مشكِّلاً أطول أنبوب للنفط في العالم؛ بهدف زيادة منافذ تصدير الذهب الأسود لكل القارات، ونشأ عبر ذلك الامتداد عدد من التجمعات السكانية التي تحولت إلى حواضر مزدهرة.

ويعد خط "التابلاين" أكبر خط أنابيب النفط في العالم، ويمتد من ساحل الخليج العربي إلى ساحل البحر المتوسط، ويبلغ طوله 1664 كيلومترًا، بدأ إنشاؤه عام 1947 والانتهاء منه عام 1950، واستعمل لبنائه 35000 طن من الأنابيب، و3000 قطعة من الآليات ومعدات البناء، و16000 عامل، وبلغ تكلفة البناء 230 مليون دولار، وتوقف عن العمل نهائيًا عام 1990. (لمشاهدة الفيديو : اضغط هنا)

17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442
10:38 PM

شاهد.. "الدارة" تبث فيديو لأطول أنبوب للنفط بالعالم في السعودية

A A A
يوسف سفر - الرياض
1
21,318

بثت دارة الملك عبدالعزيز عبر حسابها الرسمي في "تويتر" مقطع فيديو تعريفيًا عن "خط التابلاين"، والذي امتد عبر الصحراء مشكِّلاً أطول أنبوب للنفط في العالم؛ بهدف زيادة منافذ تصدير الذهب الأسود لكل القارات، ونشأ عبر ذلك الامتداد عدد من التجمعات السكانية التي تحولت إلى حواضر مزدهرة.

ويعد خط "التابلاين" أكبر خط أنابيب النفط في العالم، ويمتد من ساحل الخليج العربي إلى ساحل البحر المتوسط، ويبلغ طوله 1664 كيلومترًا، بدأ إنشاؤه عام 1947 والانتهاء منه عام 1950، واستعمل لبنائه 35000 طن من الأنابيب، و3000 قطعة من الآليات ومعدات البناء، و16000 عامل، وبلغ تكلفة البناء 230 مليون دولار، وتوقف عن العمل نهائيًا عام 1990. (لمشاهدة الفيديو : اضغط هنا)

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