النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اختتام فعالية غراس النسائي الصيفي بالدمام

للمتوسطة والثانوية والابتدائية والأطفال

اختتم القسم النسائي بلجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي الروضة بالدمام، في الإجازة الصيفية؛ فعاليته (مركز غراس الصيفي)، الخميس الماضي، تحت مسمى مصنع غراس: (نبتكر، نصنع، نتأمل، ننتج، نسوق) للمرحلتين المتوسطة والثانوية، و(ياسمينة في سوق المدينة) للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال.

واستهدف المركز جميع المراحل الدراسية من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية، إضافة لرياض الأطفال وسعى إلى ترسيخ القيم وصقل المهارات الشخصية واستهدف أكثر من 250 مستفيدة.

واحتوى المركز على حفلات مميزة للأطفال ومسابقات هادفة، وفي نهاية البرنامج أقام المركز حفلاً ختاميّاً يحتوي على أناشيد جماهيرية ومسابقات وهدايا متنوعة للفتيات.

من جهة أخرى أشاد المدير التنفيذي باللجنة عماد المبيض، بالدور الذي يقوم به القسم النسائي في خدمة ورقي المجتمع، لاسيما أهالي الحي، وذلك من خلال نشر الوعي وشغل أوقات الفراغ بما يعود عليهن بالنفع والفائدة.

يُذكر أن من البرامج المميزة: برنامج خوارزميات، وينمي لدى فتيات المرحلة الابتدائية مهارات رياضية متقدمة، وبرنامج حكايا، وينمي في الفتيات حب الاختراع والابتكار من خلال التعلم باللعب. وتتعلم المستفيدة قصصًا من التاريخ ترتبط بالمنتجات، ومن خلاله تكتسب مهارات يدوية وفنية، بالإضافة إلى نشاطات متنوعة تفيدها في حياتها اليومية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
اختتام فعالية غراس النسائي الصيفي بالدمام
سبق

اختتم القسم النسائي بلجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي الروضة بالدمام، في الإجازة الصيفية؛ فعاليته (مركز غراس الصيفي)، الخميس الماضي، تحت مسمى مصنع غراس: (نبتكر، نصنع، نتأمل، ننتج، نسوق) للمرحلتين المتوسطة والثانوية، و(ياسمينة في سوق المدينة) للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال.

واستهدف المركز جميع المراحل الدراسية من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية، إضافة لرياض الأطفال وسعى إلى ترسيخ القيم وصقل المهارات الشخصية واستهدف أكثر من 250 مستفيدة.

واحتوى المركز على حفلات مميزة للأطفال ومسابقات هادفة، وفي نهاية البرنامج أقام المركز حفلاً ختاميّاً يحتوي على أناشيد جماهيرية ومسابقات وهدايا متنوعة للفتيات.

من جهة أخرى أشاد المدير التنفيذي باللجنة عماد المبيض، بالدور الذي يقوم به القسم النسائي في خدمة ورقي المجتمع، لاسيما أهالي الحي، وذلك من خلال نشر الوعي وشغل أوقات الفراغ بما يعود عليهن بالنفع والفائدة.

يُذكر أن من البرامج المميزة: برنامج خوارزميات، وينمي لدى فتيات المرحلة الابتدائية مهارات رياضية متقدمة، وبرنامج حكايا، وينمي في الفتيات حب الاختراع والابتكار من خلال التعلم باللعب. وتتعلم المستفيدة قصصًا من التاريخ ترتبط بالمنتجات، ومن خلاله تكتسب مهارات يدوية وفنية، بالإضافة إلى نشاطات متنوعة تفيدها في حياتها اليومية.

07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
06:33 PM

اختتام فعالية غراس النسائي الصيفي بالدمام

للمتوسطة والثانوية والابتدائية والأطفال

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
7

اختتم القسم النسائي بلجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي الروضة بالدمام، في الإجازة الصيفية؛ فعاليته (مركز غراس الصيفي)، الخميس الماضي، تحت مسمى مصنع غراس: (نبتكر، نصنع، نتأمل، ننتج، نسوق) للمرحلتين المتوسطة والثانوية، و(ياسمينة في سوق المدينة) للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال.

واستهدف المركز جميع المراحل الدراسية من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية، إضافة لرياض الأطفال وسعى إلى ترسيخ القيم وصقل المهارات الشخصية واستهدف أكثر من 250 مستفيدة.

واحتوى المركز على حفلات مميزة للأطفال ومسابقات هادفة، وفي نهاية البرنامج أقام المركز حفلاً ختاميّاً يحتوي على أناشيد جماهيرية ومسابقات وهدايا متنوعة للفتيات.

من جهة أخرى أشاد المدير التنفيذي باللجنة عماد المبيض، بالدور الذي يقوم به القسم النسائي في خدمة ورقي المجتمع، لاسيما أهالي الحي، وذلك من خلال نشر الوعي وشغل أوقات الفراغ بما يعود عليهن بالنفع والفائدة.

يُذكر أن من البرامج المميزة: برنامج خوارزميات، وينمي لدى فتيات المرحلة الابتدائية مهارات رياضية متقدمة، وبرنامج حكايا، وينمي في الفتيات حب الاختراع والابتكار من خلال التعلم باللعب. وتتعلم المستفيدة قصصًا من التاريخ ترتبط بالمنتجات، ومن خلاله تكتسب مهارات يدوية وفنية، بالإضافة إلى نشاطات متنوعة تفيدها في حياتها اليومية.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,719
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,540
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,869
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,516

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان
فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ
متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

صالح مطر الغامدي
الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم
نجحنا ولكن!

نجحنا ولكن!

سلطان رديف
الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة