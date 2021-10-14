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وزير الداخلية اللبناني: اشتباكات بيروت بدأت باستهداف قناصين لرؤوس المتظاهرين

"المولوي" بيّن أن الأجهزة الأمنية تفاجأت بتحول المظاهرة إلى عنف مسلح

ذكر وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي أن إطلاق النار في الاشتباكات الدامية في منطقة الطيونة في بيروت، اليوم الخميس كان على الرؤوس، وأنها بدأت بإطلاق نار من قبل قناصين على رؤوس المتظاهرين وهذا أمر غير مقبول.

وأضاف "المولوي" في أول تصريح له حول الاشتباكات، أن الأجهزة الأمنية تفاجأت بتحول المظاهرات إلى اشتباكات مسلحة.

وشدد وزير الداخلية اللبناني على أن الأجهزة الأمنية ستتخذ كل ما يلزم لضبط الوضع الأمني.

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وزير الداخلية اللبناني: اشتباكات بيروت بدأت باستهداف قناصين لرؤوس المتظاهرين
سبق

ذكر وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي أن إطلاق النار في الاشتباكات الدامية في منطقة الطيونة في بيروت، اليوم الخميس كان على الرؤوس، وأنها بدأت بإطلاق نار من قبل قناصين على رؤوس المتظاهرين وهذا أمر غير مقبول.

وأضاف "المولوي" في أول تصريح له حول الاشتباكات، أن الأجهزة الأمنية تفاجأت بتحول المظاهرات إلى اشتباكات مسلحة.

وشدد وزير الداخلية اللبناني على أن الأجهزة الأمنية ستتخذ كل ما يلزم لضبط الوضع الأمني.

14 أكتوبر 2021 - 8 ربيع الأول 1443
02:50 PM

وزير الداخلية اللبناني: اشتباكات بيروت بدأت باستهداف قناصين لرؤوس المتظاهرين

"المولوي" بيّن أن الأجهزة الأمنية تفاجأت بتحول المظاهرة إلى عنف مسلح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,814

ذكر وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي أن إطلاق النار في الاشتباكات الدامية في منطقة الطيونة في بيروت، اليوم الخميس كان على الرؤوس، وأنها بدأت بإطلاق نار من قبل قناصين على رؤوس المتظاهرين وهذا أمر غير مقبول.

وأضاف "المولوي" في أول تصريح له حول الاشتباكات، أن الأجهزة الأمنية تفاجأت بتحول المظاهرات إلى اشتباكات مسلحة.

وشدد وزير الداخلية اللبناني على أن الأجهزة الأمنية ستتخذ كل ما يلزم لضبط الوضع الأمني.

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