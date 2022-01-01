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"الموارد البشرية": لا صحة لعدم الاعتراف بأي عقد ورقي غير المسجل أو الموثق بالمحاكم العمالية

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد إنه لا صحة لما تم تداوله حول عدم الاعتراف بأي عقد ورقي غير المسجل أو الموثق في المحاكم العمالية.

وتفصيلاً، قال "الحماد" إنه "‏إشارة إلى ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام المحلية بأنه بدءًا من اليوم السبت 1 يناير 2022م تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعدم الاعتراف بأي عقد عمل ورقي غير المسجل أو الموثق، ولا يعتد به في المحاكم العمالية؛ نوضح أنه لا صحة لذلك".

وأشار "الحماد" إلى أن برنامج توثيق العقود هو مبادرة لرفع حماية الحقوق العمالية وفق الآلية التي أعلنتها الوزارة من خلال قنواتها الرسمية.

واختتم قائلاً: "ندعو الجميع إلى الحرص على تحري الدقة في نقل المعلومات، والحصول عليها من المصادر الرسمية".

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الموارد البشرية": لا صحة لعدم الاعتراف بأي عقد ورقي غير المسجل أو الموثق بالمحاكم العمالية
سبق

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد إنه لا صحة لما تم تداوله حول عدم الاعتراف بأي عقد ورقي غير المسجل أو الموثق في المحاكم العمالية.

وتفصيلاً، قال "الحماد" إنه "‏إشارة إلى ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام المحلية بأنه بدءًا من اليوم السبت 1 يناير 2022م تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعدم الاعتراف بأي عقد عمل ورقي غير المسجل أو الموثق، ولا يعتد به في المحاكم العمالية؛ نوضح أنه لا صحة لذلك".

وأشار "الحماد" إلى أن برنامج توثيق العقود هو مبادرة لرفع حماية الحقوق العمالية وفق الآلية التي أعلنتها الوزارة من خلال قنواتها الرسمية.

واختتم قائلاً: "ندعو الجميع إلى الحرص على تحري الدقة في نقل المعلومات، والحصول عليها من المصادر الرسمية".

01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
11:31 PM

"الموارد البشرية": لا صحة لعدم الاعتراف بأي عقد ورقي غير المسجل أو الموثق بالمحاكم العمالية

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منصور الشلاقي - الرياض
1
969

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد إنه لا صحة لما تم تداوله حول عدم الاعتراف بأي عقد ورقي غير المسجل أو الموثق في المحاكم العمالية.

وتفصيلاً، قال "الحماد" إنه "‏إشارة إلى ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام المحلية بأنه بدءًا من اليوم السبت 1 يناير 2022م تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعدم الاعتراف بأي عقد عمل ورقي غير المسجل أو الموثق، ولا يعتد به في المحاكم العمالية؛ نوضح أنه لا صحة لذلك".

وأشار "الحماد" إلى أن برنامج توثيق العقود هو مبادرة لرفع حماية الحقوق العمالية وفق الآلية التي أعلنتها الوزارة من خلال قنواتها الرسمية.

واختتم قائلاً: "ندعو الجميع إلى الحرص على تحري الدقة في نقل المعلومات، والحصول عليها من المصادر الرسمية".

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