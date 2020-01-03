تعرف على طريقة احتساب نقاط المخالفات المرورية.. 90 نقطة تتسبب في سحب الرخصة

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، تفاصيل نظام المرور ولائحته التنفيذية التي يبدأ العمل بها بعد 6 أشهر.

وتضمنت اللائحة تفصيل طريقة احتساب النقاط للمخالفات المرورية؛ حيث تقرّر تطبيق عقوبة سحب الرخصة إذا بلغ عدد النقاط المسجلة بحق مرتكب المخالفة 90 نقطة خلال ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب أول مخالفة، وتوزع النقاط لكل مخالفة بحسب:

المخالفات الواردة بجداول المخالفات أرقام: ١ و٢ و٣ و٨؛ لكل مخالفة مرتكبة نقطتان.

المخالفات الواردة بجدولَي المخالفات ٤ و٥؛ لكل مخالفة مرتكبة ٣ نقاط.

المخالفات الواردة بجدولَي المخالفات ٦ و٧؛ لكل مخالفة مرتكبة ٥ نقاط.