زيارة الملك وولي العهد.. القصيم على موعد لتدشين مشروعات تنموية بـ16 مليار ريال

تشمل التعليم والإسكان والاقتصاد لتعكس حرص القيادة على تلمس مصالح المواطن

تعكس زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان للمناطق مستهلين جولتهم بالقصيم اليوم حرص القيادة على تلمس حاجات المواطن والوصول له في منطقته والوقوف على معالم النهضة والحضارة في مناطق السعودية.

دأبت القيادة السعودية منذ تأسيسها على يد الملك الموحد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود على مشاركة المواطن همومه في كل المجالات وخصوصًا ما مسه بشكل مباشر من تعليم وصحة وبنية تحتية .

وتعد القصيم أحد أبرز المناطق التي حظيت بدعم القيادة، حيث ضُخت المليارات في جسد هذه المنطقة للدفع بعجلة التنمية والاقتصاد بسعي حثيث من رأس الهرم الإداري الأمير فيصل بن مشعل ونائبه، فأمير القصيم هو عرّاب هذه الخطوات والقائد المتابع لأدق التفاصيل فلا يهدأ له بال حتى يعرف مكامن الخلل ويطرح الحلول ممتثلاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بحرصهم على المواطن، فترى فيصل القصيم يتابع .. يُوجه..يقف.. يزور المواطن المريض ويمسح دمعة اليتيم ويستقبل الأهالي صغيرهم قبل كبيرهم .

ويوم غدٍ الأربعاء القصيم على موعد من النهضة بتدشين الملك مشروعات متنوعة في الإسكان والاقتصاد والتعليم بمبلغ ١٦ مليار ريال، حيث يؤكد هذا الرقم الضخم بلا شك حرص القيادة على إنفاق المليارات بسخاء في التنمية ومجالات التطوير والبناء، فلا غرابة أن تكون مشروعات الإسكان حاضرة يوم غد في جولة الملك لكون الإسكان هاجس القيادة وقد حرصت على توفير المساكن الملائمة للمواطنين ودعمت الحلول التي تعالج هذه الأزمة وتولي هذا الهم كل الحرص والاهتمام.

وللتعليم حصة الأسد من المشروعات التي سترى النور وتبلغ تكلفة هذه المشروعات نحو ٣ مليارات وتتوزع على ١١ موقعًا مختلفًا من مواقع الجامعة المنتشرة في منطقة القصيم، حيث بلغ عدد المشروعات المقرر افتتاحها ٢٨ مشروعًا بقيمة إجمالية ٢ مليار، وعدد المشروعات المقرر تدشينها ٥ مشروعات في ٥ مواقع مختلفة بقيمة إجمالية بنحو مليار، ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المشروعات أكثر من ٨٦ ألف طالب وطالبة بالإضافة إلى أعضاء هيئة التدريس والموظفين وأبناء المنطقة.

وتتضمن المشروعات: المستشفى الجامعي بطاقة استيعابية أكثر من ٧٠٠ سرير، والعيادات الطبية، و٨ كليات تعليمية، والمنشآت الرياضية، ومبنى للعمادات المساندة، ومبنى لورش كلية الهندسة، بالإضافة إلى إسكان أعضاء هيئة التدريس بواقع ٤٠٧ فيلا، وقاعات دراسية ومعامل ومختبرات علمية.

وكان العنوان العريض لهذه الزيارة الوطن والمواطن في قلب سلمان وهو في قلب المواطنين، فقد احتفلت القصيم بالزيارة التاريخية فتجد اللوحات على أعمدة الإنارة وصورة الملك على الميادين والمباني الحكومية بترحيب وحفاوة ولسان حال المواطن: كيف لا نحتفل بالملك وهو من نهض بالدولة وحدثها بخطوات متسارعة ومدروسة نحو المستقبل في إطار رؤية ٢٠٣٠ الرامية لتعزيز دور المواطن وخصوصًا المرأة حتى أثبتت السيدة القصيمية وجودها بدعم أمير القصيم في كل المجالات فعيّن مستشارتين في إمارة المنطقة وأسس اللجنة التنموية النسائية ويعقد لقاءً دوريًا لقياديات المنطقة يضم أكثر من ١٠٠ قيادية لمناقشة تمكين المرأة وطرح المقترحات وتطويرها، بالإضافة إلى إنشاء جمعية كنوز والتي تهتم بالأسر المنتجة, وإنشاء ١٤ فريقًا تطوعيًا.