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المملكة تفوز بعضوية مجلس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات

لتنضم مع الصين لليابان وكوريا الجنوبية للمقاعد المخصصة عن القارة الآسيوية

فازت المملكة العربية السعودية بانتخابات عضوية المجلس التأسيسي للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات الـ"WADA" مع جمهورية الصين الشعبية، وذلك للمقاعد المخصصة عن قارة آسيا التي تنافست عليها المملكة والصين وكازاخستان وقطر، لتنضم المملكة والصين واليابان وكوريا الجنوبية كممثلين عن القارة الآسيوية.

وبهذه المناسبة أكد رئيس اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات الدكتور محمد صالح القنباز أن هذا الفوز لم يأت إلا لمكانة المملكة العربية السعودية على مستوى دول العالم، وبمتابعة ودعم كامل من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، وهو الأمر الذي يؤكد القيمة والمكانة التي تتمتع بها المملكة كممثل عربي وحيد عن القارة الآسيوية.

وأشار الدكتور القنباز إلى أن حصول المملكة على هذا المقعد الآسيوي دليل على الاهتمام والدعم الدائم لجميع الخبرات والكوادر السعودية المتخصصة، والحرص على أن يكون لهم حضور دائم في المنظمات والهيئات الدولية المرتبطة بالمجال الرياضي، ولاسيما في هذا الجانب الذي يهتم بمكافحة آفة المنشطات.

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المملكة تفوز بعضوية مجلس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات
سبق

فازت المملكة العربية السعودية بانتخابات عضوية المجلس التأسيسي للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات الـ"WADA" مع جمهورية الصين الشعبية، وذلك للمقاعد المخصصة عن قارة آسيا التي تنافست عليها المملكة والصين وكازاخستان وقطر، لتنضم المملكة والصين واليابان وكوريا الجنوبية كممثلين عن القارة الآسيوية.

وبهذه المناسبة أكد رئيس اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات الدكتور محمد صالح القنباز أن هذا الفوز لم يأت إلا لمكانة المملكة العربية السعودية على مستوى دول العالم، وبمتابعة ودعم كامل من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، وهو الأمر الذي يؤكد القيمة والمكانة التي تتمتع بها المملكة كممثل عربي وحيد عن القارة الآسيوية.

وأشار الدكتور القنباز إلى أن حصول المملكة على هذا المقعد الآسيوي دليل على الاهتمام والدعم الدائم لجميع الخبرات والكوادر السعودية المتخصصة، والحرص على أن يكون لهم حضور دائم في المنظمات والهيئات الدولية المرتبطة بالمجال الرياضي، ولاسيما في هذا الجانب الذي يهتم بمكافحة آفة المنشطات.

02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442
06:11 PM

المملكة تفوز بعضوية مجلس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات

لتنضم مع الصين لليابان وكوريا الجنوبية للمقاعد المخصصة عن القارة الآسيوية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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فازت المملكة العربية السعودية بانتخابات عضوية المجلس التأسيسي للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات الـ"WADA" مع جمهورية الصين الشعبية، وذلك للمقاعد المخصصة عن قارة آسيا التي تنافست عليها المملكة والصين وكازاخستان وقطر، لتنضم المملكة والصين واليابان وكوريا الجنوبية كممثلين عن القارة الآسيوية.

وبهذه المناسبة أكد رئيس اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات الدكتور محمد صالح القنباز أن هذا الفوز لم يأت إلا لمكانة المملكة العربية السعودية على مستوى دول العالم، وبمتابعة ودعم كامل من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، وهو الأمر الذي يؤكد القيمة والمكانة التي تتمتع بها المملكة كممثل عربي وحيد عن القارة الآسيوية.

وأشار الدكتور القنباز إلى أن حصول المملكة على هذا المقعد الآسيوي دليل على الاهتمام والدعم الدائم لجميع الخبرات والكوادر السعودية المتخصصة، والحرص على أن يكون لهم حضور دائم في المنظمات والهيئات الدولية المرتبطة بالمجال الرياضي، ولاسيما في هذا الجانب الذي يهتم بمكافحة آفة المنشطات.

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