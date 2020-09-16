مركز الملك سلمان يوزع 32 طنًّا من السلال الغذائية لنازحي صعدة والجوف في مأرب

مركز الملك سلمان يوزع 32 طنًّا من السلال الغذائية لنازحي صعدة والجوف في مأرب
استفاد منها 1,800 نازح
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية اليوم؛ 32 طنًّا و100 كيلو جرام من السلال الغذائية لنازحي محافظتي صعدة والجوف بمحافظة مأرب، استفاد منها 1,800 نازح.
وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة مناطقه دون تمييز.
مركز الملك سلمان يوزع 32 طنًّا من السلال الغذائية لنازحي صعدة والجوف في مأرب
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-09-16
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية اليوم؛ 32 طنًّا و100 كيلو جرام من السلال الغذائية لنازحي محافظتي صعدة والجوف بمحافظة مأرب، استفاد منها 1,800 نازح.
وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة مناطقه دون تمييز.
16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
04:20 PM
مركز الملك سلمان يوزع 32 طنًّا من السلال الغذائية لنازحي صعدة والجوف في مأرب
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية اليوم؛ 32 طنًّا و100 كيلو جرام من السلال الغذائية لنازحي محافظتي صعدة والجوف بمحافظة مأرب، استفاد منها 1,800 نازح.
وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة مناطقه دون تمييز.