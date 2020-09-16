مركز الملك سلمان يوزع 32 طنًّا من السلال الغذائية لنازحي صعدة والجوف في مأرب

استفاد منها 1,800 نازح

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية اليوم؛ 32 طنًّا و100 كيلو جرام من السلال الغذائية لنازحي محافظتي صعدة والجوف بمحافظة مأرب، استفاد منها 1,800 نازح.



وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة مناطقه دون تمييز.