"مسك الخيرية" تحلق بالمواهب الوطنية في سماء البندقية.. "الراعي": تجربتي ملهمة

البرنامج التدريبي انطلق بموسمه الجديد هذا العام منذ مايو وحتى نوفمبر 2019

يعد الشاب عمر الراعي أحد الطاقات الشابة السعودية في مجال الفنون والهندسة المعمارية، خريج قسم العمارة من جامعة الشارقة الأمريكية.

"سبق" التقت به أعقاب عودته من مدينة برشلونة لحضور دورة تدريبية في مجال العمارة والفنون، تمت استضافته إليها خلال مشاركته العام الماضي في برنامج مسك/ بينالي البندقية للتدريب التعاوني المصاحب لجناح المملكة المشارك في مهرجان البندقية للفنون.

يقول "الراعي" إنه التفت لشغفه مبكراً وارتقى عتبة الطموح الأولى منذ اختياره لتخصص العمارة، وبعد تخرجه لاحت له العديد من الفرص، لاسيما أثناء مشاركته في برنامج مسك للتدريب التعاوني ضمن معرض «بينالي البندقية 2018» في إيطاليا، والذي يعد من أعرق المعارض الأوروبية للفنون المعاصرة، ويمثل منصة سنوية عالمية للحوار الثقافي العالمي في مجالات الفنون والهندسة المعمارية.

كان "عمر" أحد الموهوبين المشاركين في البرنامج التدريبي العام الماضي، الذي انطلق بموسمه الجديد هذا العام منذ شهر مايو وحتى شهر نوفمبر 2019، يحصل فيه المشاركون على برنامج تدريبي لمدة 4 أسابيع، ويتيح لهم فرصة التبادل المعرفي وتعزيز الدبلوماسية الثقافية، ويفتح لهم الآفاق للتعرف على الحضارات الأخرى، والالتقاء بأكبر الفنانين العالميين في مجال الفنون والعمارة.

أثارت مواهب "عمر" في مجال العمارة والتصميم بالإضافة لعلاقاته الجيدة التي كونها خلال فترة البرنامج اهتمام مسؤولين وفنانين إيطاليين وعالميين، أشادوا بموهبته وقدرته الرائعة على تمثيله للفنان السعودي، وحصل على الكثير من الاستضافات لمتاحف عالمية ومِنح لبرامج تدريبية وورش عمل في مجال العمارة والفنون البصرية، كان أخرها Contemporary Jewellerydesign program في مدينة برشلونة.

يصف "عمر" تجربته بـ"الملهمة"، حيث استطاع من خلالها إعادة اكتشاف نفسه وموهبته، وقدرته الفائقة على الانسجام مع مختلف الثقافات، كما أتاحت له هذه التجربة الفرصة للإبحار في الحضارات المختلفة والتمعن في معانيها الكامنة، ووضعته أمام لوحة عالمية ضخمة متناقضة ومتشعبة، قضى وقته في التأمل فيها، التأمل الذي يذكي شعلة الإلهام في روح الفنان.

ويذكر "عمر" كيف عززت لديه هذا التجربة مهارات العمل الجماعي، والالتزام وتحمّل المسؤولية، وخاض خلالها تحدي التواصل على نطاق جديد مع ثقافات مختلفة لا تشبه تلك التي اعتاد عليها، واضعاً نصب عينيه تمثيل بلده المملكة العربية السعودية خير تمثيل.

ويمثّل هذا الحدث أحد مبادرات مؤسسة "مسك الخيرية"، ينفذّه معهد مسك للفنون بالتعاون مع زمالة مسك، لإتاحة الفرصة للشباب السعودي المهتم بمجال الفنون لخوض تجربة لمدة ٤ أسابيع في معرض بينالي البندقية، والالتقاء مع أقرانهم الإيطاليين من جامعات مختلفة لتشجيع التبادل والحوار الثقافي العالمي وتعزيز التجربة المحلية في البندقية، ويمكن للراغبين التسجيل عبر الموقع الإلكتروني misk.org.sa حتى الأول من أكتوبر 2019.

يذكر أن العمل الفني الذي تشارك به المملكة في جناحها هذا العام ضمن فعاليات الدورة 58 لمهرجان البندقية للفنون يتكون من 50 ألف قطعة، تقدمه الفنانة الدكتورة زهرة الغامدي، ويحمل في عنوانه "بعد توهم".. الاحتمالات اللانهائية للوصول إلى الهدف ومعرفة الذات، ويفتتح المعرض أبوابه حتى شهر نوفمبر2019.