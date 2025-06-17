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روسيا تدعو أمريكا لاستخدام نفوذها في وقف إطلاق النار بليبيا

"لافروف" قال: نجاح واشنطن سيكون إيجابياً

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، أن موسكو سترحب باستخدام واشنطن نفوذها للمساعدة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا.

وقال "لافروف": "إذا نجحت واشنطن في استخدام نفوذها على أطراف النزاع الليبي بهدف دعم جهود روسيا وغيرها من اللاعبين الخارجيين، الذين يدعون إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، فإنني أعتقد أن هذا الأمر سيكون إيجابياً جداً، ولنر"، وفقاً لـ"رويترز".

وأشار الوزير الروسي إلى عدم معرفته لماهية الخطوات التي بإمكان الولايات المتحدة اتخاذها بغية دفع التسوية الليبية إلى الأمام.

وزير الخارجية سيرجي لافروف روسيا

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روسيا تدعو أمريكا لاستخدام نفوذها في وقف إطلاق النار بليبيا
سبق

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، أن موسكو سترحب باستخدام واشنطن نفوذها للمساعدة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا.

وقال "لافروف": "إذا نجحت واشنطن في استخدام نفوذها على أطراف النزاع الليبي بهدف دعم جهود روسيا وغيرها من اللاعبين الخارجيين، الذين يدعون إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، فإنني أعتقد أن هذا الأمر سيكون إيجابياً جداً، ولنر"، وفقاً لـ"رويترز".

وأشار الوزير الروسي إلى عدم معرفته لماهية الخطوات التي بإمكان الولايات المتحدة اتخاذها بغية دفع التسوية الليبية إلى الأمام.

17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
04:01 PM

روسيا تدعو أمريكا لاستخدام نفوذها في وقف إطلاق النار بليبيا

"لافروف" قال: نجاح واشنطن سيكون إيجابياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، أن موسكو سترحب باستخدام واشنطن نفوذها للمساعدة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا.

وقال "لافروف": "إذا نجحت واشنطن في استخدام نفوذها على أطراف النزاع الليبي بهدف دعم جهود روسيا وغيرها من اللاعبين الخارجيين، الذين يدعون إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، فإنني أعتقد أن هذا الأمر سيكون إيجابياً جداً، ولنر"، وفقاً لـ"رويترز".

وأشار الوزير الروسي إلى عدم معرفته لماهية الخطوات التي بإمكان الولايات المتحدة اتخاذها بغية دفع التسوية الليبية إلى الأمام.

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