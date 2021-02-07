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انتظام الكويكبي وميتس في تدريبات الاتفاق .. بعد تماثلهما للشفاء

إدارة النادي تفتح باب التوظيف للجنسين

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته مساء اليوم الأحد على ملعب عبد الله الدبل بالنادي بعد عودته من الباحة.

يأتي ذلك تحضيرًا لمواجهة ضيفه أبها مساء، الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ18 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي انتظام الثنائي لاعب الوسط محمد الكويكبي والمدافع الإستوني كارول ميتس بعد تماثلهما للشفاء، فيما اشتمل التدريب على تمارين لياقية؛ قسم بعدها العطوي لاعبي الفريق إلى 3 مجموعات لتطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

وفي سياق متصل كشفت الفحوص الطبية عن تعرض اللاعب حسين حلواني لالتواء في مفصل القدم خلال التدريب، سيحتاج على إثرها اللاعب إلى 10 أيام للاستشفاء والخضوع لاختبارات طبية قبل العودة مجددًا للتدريبات الجماعية.


من جهة أخرى أعلنت إدارة النادي عن فتح باب التوظيف لعددٍ من المهن في مجالات مختلفة للسعوديين فقط من الجنسين، على أن يكون التقديم عبر الرابط الآتي : https://ettifaq.com/career

وسيكون يوم الخميس 18 فبراير الجاري آخر موعد للتقديم.

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انتظام الكويكبي وميتس في تدريبات الاتفاق .. بعد تماثلهما للشفاء
سبق

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته مساء اليوم الأحد على ملعب عبد الله الدبل بالنادي بعد عودته من الباحة.

يأتي ذلك تحضيرًا لمواجهة ضيفه أبها مساء، الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ18 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي انتظام الثنائي لاعب الوسط محمد الكويكبي والمدافع الإستوني كارول ميتس بعد تماثلهما للشفاء، فيما اشتمل التدريب على تمارين لياقية؛ قسم بعدها العطوي لاعبي الفريق إلى 3 مجموعات لتطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

وفي سياق متصل كشفت الفحوص الطبية عن تعرض اللاعب حسين حلواني لالتواء في مفصل القدم خلال التدريب، سيحتاج على إثرها اللاعب إلى 10 أيام للاستشفاء والخضوع لاختبارات طبية قبل العودة مجددًا للتدريبات الجماعية.


من جهة أخرى أعلنت إدارة النادي عن فتح باب التوظيف لعددٍ من المهن في مجالات مختلفة للسعوديين فقط من الجنسين، على أن يكون التقديم عبر الرابط الآتي : https://ettifaq.com/career

وسيكون يوم الخميس 18 فبراير الجاري آخر موعد للتقديم.

07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
11:04 PM

انتظام الكويكبي وميتس في تدريبات الاتفاق .. بعد تماثلهما للشفاء

إدارة النادي تفتح باب التوظيف للجنسين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته مساء اليوم الأحد على ملعب عبد الله الدبل بالنادي بعد عودته من الباحة.

يأتي ذلك تحضيرًا لمواجهة ضيفه أبها مساء، الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ18 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي انتظام الثنائي لاعب الوسط محمد الكويكبي والمدافع الإستوني كارول ميتس بعد تماثلهما للشفاء، فيما اشتمل التدريب على تمارين لياقية؛ قسم بعدها العطوي لاعبي الفريق إلى 3 مجموعات لتطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

وفي سياق متصل كشفت الفحوص الطبية عن تعرض اللاعب حسين حلواني لالتواء في مفصل القدم خلال التدريب، سيحتاج على إثرها اللاعب إلى 10 أيام للاستشفاء والخضوع لاختبارات طبية قبل العودة مجددًا للتدريبات الجماعية.


من جهة أخرى أعلنت إدارة النادي عن فتح باب التوظيف لعددٍ من المهن في مجالات مختلفة للسعوديين فقط من الجنسين، على أن يكون التقديم عبر الرابط الآتي : https://ettifaq.com/career

وسيكون يوم الخميس 18 فبراير الجاري آخر موعد للتقديم.

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