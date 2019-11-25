نجل "حميدان التركي" يبكي والده ويؤكد تعرضه لإهمال طبي متكرر

قال: جدتي تتمنى رؤيته قبل أن تفقد ذاكرتها تمامًا

لم يتمالك تركي التركي، نجل السجين في أمريكا حميدان التركي، نفسه ففاضت عيناه بالدمع حسرة على غياب والده الذي قضى ١٣ عامًا في السجون الأمريكية، وتمنى أن يتمكن والده من مشاهدة أحفاده، كما تمنى أن تعاد محكوميته أو يكون هناك ضغط سياسي للإفراج عنه.

وأوضح تركي، أن فترات التواصل مع والده متقطعة، وحكى قصة العملية التي أجراها والده بعد معاناة ٥ سنوات، وعندما أجريت له العملية لم يُعطَ الراحة الكافية، فسرّعوا عملية عودته للسجن وهو الإهمال المتكرر المتعمد الذي يتعرض له منذ سنوات .

وقال في برنامج "ياهلا": "لدي ابن وبنت، وأمنية حياتي أن يشاهد والدي أبنائي ويسمعون جدهم، فأعز أمنياتي يشاهدهم ويكون بين أيديهم".

وأضاف: "جدتي -والدة والده- تمر بظروف صحية، وأصبح لديها بداية زهايمر حتى اسم الوالد لم تعد تتذكره، وأنا أتمنى أن ترى ابنها قبل أن تفقد ذاكرتها تمامًا، فتراه في صحته ويراها في صحتها".