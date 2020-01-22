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"واتساب" تطرح ميزة الوضع الليلي تجريبيًّا.. تعرف عليها

تُوفر من استهلاك التطبيق لشحن بطارية الهاتف وتساعد المستخدمين

بدأت شركة فيسبوك المالكة لتطبيق التواصل الفوري الشهير "واتساب"، في طرح ميزة " الوضع الليلي" أو ما يُعرف بـDark mode" بصورة تجريبية.

ورصدت مدونة wabetainfo المتخصصة في أخبار التطبيقات، الثلاثاء، أن تطبيق "واتساب" أرسل تحديثًا إلى البرنامج التجريبي الخاص بمتجر "غوغل بلاي".

وأشارت إلى أن التحديث الجديد يتضمن الميزة التي طال انتظارها، وهي "الوضع الليلي" الذي يساعد المستخدمين كثيرًا أثناء الليل.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"؛ فإن الميزة الجديدة تحمي البصر من أشعة الهاتف الذكي؛ خاصة إذا كان المستخدم يُمضي وقتًا طويلًا في استخدام التطبيق؛ إذ تقوم الميزة بتقليص معدل الضوء الصادر عن واجهة التطبيق.

كما أنها توفر من استهلاك التطبيق لشحن بطارية الهاتف؛ الأمر الذي يساعد كثيرًا من المستخدمين الذين يملكون هواتف تنفد بطاريتها بسرعة.

وبعد تنزيل التحديث الجديد لـ"واتساب" على الهاتف الذكي، يمكن تحويل كل واجهة التطبيق إلى اللون الخافت أو المظلم مثل الأخضر الداكن من الإعدادات.

وليس من الواضح متى سيتم إتاحة الميزة الجديدة للمستخدمين؛ لكن الأمر لن يطول بحسب ما تقوله المدونة التقنية.

تطبيق واتساب الوضع الليلي

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"واتساب" تطرح ميزة الوضع الليلي تجريبيًّا.. تعرف عليها
سبق

بدأت شركة فيسبوك المالكة لتطبيق التواصل الفوري الشهير "واتساب"، في طرح ميزة " الوضع الليلي" أو ما يُعرف بـDark mode" بصورة تجريبية.

ورصدت مدونة wabetainfo المتخصصة في أخبار التطبيقات، الثلاثاء، أن تطبيق "واتساب" أرسل تحديثًا إلى البرنامج التجريبي الخاص بمتجر "غوغل بلاي".

وأشارت إلى أن التحديث الجديد يتضمن الميزة التي طال انتظارها، وهي "الوضع الليلي" الذي يساعد المستخدمين كثيرًا أثناء الليل.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"؛ فإن الميزة الجديدة تحمي البصر من أشعة الهاتف الذكي؛ خاصة إذا كان المستخدم يُمضي وقتًا طويلًا في استخدام التطبيق؛ إذ تقوم الميزة بتقليص معدل الضوء الصادر عن واجهة التطبيق.

كما أنها توفر من استهلاك التطبيق لشحن بطارية الهاتف؛ الأمر الذي يساعد كثيرًا من المستخدمين الذين يملكون هواتف تنفد بطاريتها بسرعة.

وبعد تنزيل التحديث الجديد لـ"واتساب" على الهاتف الذكي، يمكن تحويل كل واجهة التطبيق إلى اللون الخافت أو المظلم مثل الأخضر الداكن من الإعدادات.

وليس من الواضح متى سيتم إتاحة الميزة الجديدة للمستخدمين؛ لكن الأمر لن يطول بحسب ما تقوله المدونة التقنية.

22 يناير 2020 - 27 جمادى الأول 1441
12:47 PM

"واتساب" تطرح ميزة الوضع الليلي تجريبيًّا.. تعرف عليها

تُوفر من استهلاك التطبيق لشحن بطارية الهاتف وتساعد المستخدمين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,736

بدأت شركة فيسبوك المالكة لتطبيق التواصل الفوري الشهير "واتساب"، في طرح ميزة " الوضع الليلي" أو ما يُعرف بـDark mode" بصورة تجريبية.

ورصدت مدونة wabetainfo المتخصصة في أخبار التطبيقات، الثلاثاء، أن تطبيق "واتساب" أرسل تحديثًا إلى البرنامج التجريبي الخاص بمتجر "غوغل بلاي".

وأشارت إلى أن التحديث الجديد يتضمن الميزة التي طال انتظارها، وهي "الوضع الليلي" الذي يساعد المستخدمين كثيرًا أثناء الليل.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"؛ فإن الميزة الجديدة تحمي البصر من أشعة الهاتف الذكي؛ خاصة إذا كان المستخدم يُمضي وقتًا طويلًا في استخدام التطبيق؛ إذ تقوم الميزة بتقليص معدل الضوء الصادر عن واجهة التطبيق.

كما أنها توفر من استهلاك التطبيق لشحن بطارية الهاتف؛ الأمر الذي يساعد كثيرًا من المستخدمين الذين يملكون هواتف تنفد بطاريتها بسرعة.

وبعد تنزيل التحديث الجديد لـ"واتساب" على الهاتف الذكي، يمكن تحويل كل واجهة التطبيق إلى اللون الخافت أو المظلم مثل الأخضر الداكن من الإعدادات.

وليس من الواضح متى سيتم إتاحة الميزة الجديدة للمستخدمين؛ لكن الأمر لن يطول بحسب ما تقوله المدونة التقنية.

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