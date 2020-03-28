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متحدث "الصحة": المملكة من بين أفضل 10 دول في إجراء الفحوص

كشف عن إجراء 51 ألف فحص "كورونا".. وقال: العزل المنزلي مهم جداً

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة اليوم أنه تم إجراء 51 ألف فحص "كورونا"، مبيناً أن #المملكة من بين أفضل 10 دول في إجراء الفحوص.

وكان الدكتور محمد العبدالعالي قد أعلن في الإيجاز الصحفي اليومي لمستجدات "كورونا" اليوم عن ارتفاع عدد حالات التعافي من #كورونا إلى 37 حالة وتسجيل وفاة جديدة بـ #كورونا لمواطن في #الرياض، لتصل الوفيات إلى 4 حالات، كما كشف عن تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس #كورونا في #المملكة بينهم 89 من المخالطين و10 قادمين من الخارج.

وقال متحدث "الصحة": علينا استثمار كل الجهود التي وضعتها الدولة للحد من الوباء، والعزل المنزلي مهم جداً لمن يشتبه بإصابته بـ #كورونا.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث "الصحة": المملكة من بين أفضل 10 دول في إجراء الفحوص
سبق

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة اليوم أنه تم إجراء 51 ألف فحص "كورونا"، مبيناً أن #المملكة من بين أفضل 10 دول في إجراء الفحوص.

وكان الدكتور محمد العبدالعالي قد أعلن في الإيجاز الصحفي اليومي لمستجدات "كورونا" اليوم عن ارتفاع عدد حالات التعافي من #كورونا إلى 37 حالة وتسجيل وفاة جديدة بـ #كورونا لمواطن في #الرياض، لتصل الوفيات إلى 4 حالات، كما كشف عن تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس #كورونا في #المملكة بينهم 89 من المخالطين و10 قادمين من الخارج.

وقال متحدث "الصحة": علينا استثمار كل الجهود التي وضعتها الدولة للحد من الوباء، والعزل المنزلي مهم جداً لمن يشتبه بإصابته بـ #كورونا.

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
03:58 PM
اخر تعديل
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
05:03 PM

متحدث "الصحة": المملكة من بين أفضل 10 دول في إجراء الفحوص

كشف عن إجراء 51 ألف فحص "كورونا".. وقال: العزل المنزلي مهم جداً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
11
25,842

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة اليوم أنه تم إجراء 51 ألف فحص "كورونا"، مبيناً أن #المملكة من بين أفضل 10 دول في إجراء الفحوص.

وكان الدكتور محمد العبدالعالي قد أعلن في الإيجاز الصحفي اليومي لمستجدات "كورونا" اليوم عن ارتفاع عدد حالات التعافي من #كورونا إلى 37 حالة وتسجيل وفاة جديدة بـ #كورونا لمواطن في #الرياض، لتصل الوفيات إلى 4 حالات، كما كشف عن تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس #كورونا في #المملكة بينهم 89 من المخالطين و10 قادمين من الخارج.

وقال متحدث "الصحة": علينا استثمار كل الجهود التي وضعتها الدولة للحد من الوباء، والعزل المنزلي مهم جداً لمن يشتبه بإصابته بـ #كورونا.

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