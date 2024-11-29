أكد وزير الإعلام والثقافة اليمني معمر الأرياني، أن المئات من عناصر الحوثي تلقوا تدريبات في القتال وصناعة الألغام في إيران .
"الأرياني": المئات من عناصر الحوثي تلقوا تدريبات في القتال وصناعة الألغام في إيران
أكد وزير الإعلام والثقافة اليمني معمر الأرياني، أن المئات من عناصر الحوثي تلقوا تدريبات في القتال وصناعة الألغام في إيران .
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"الأرياني": المئات من عناصر الحوثي تلقوا تدريبات في القتال وصناعة الألغام في إيرانصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-29
29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
07:15 PM
"الأرياني": المئات من عناصر الحوثي تلقوا تدريبات في القتال وصناعة الألغام في إيران
أكد وزير الإعلام والثقافة اليمني معمر الأرياني، أن المئات من عناصر الحوثي تلقوا تدريبات في القتال وصناعة الألغام في إيران .
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