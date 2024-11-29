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"الأرياني": المئات من عناصر الحوثي تلقوا تدريبات في القتال وصناعة الألغام في إيران

أكد وزير الإعلام والثقافة اليمني معمر الأرياني، أن المئات من عناصر الحوثي تلقوا تدريبات في القتال وصناعة الألغام في إيران .

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"الأرياني": المئات من عناصر الحوثي تلقوا تدريبات في القتال وصناعة الألغام في إيران
سبق

أكد وزير الإعلام والثقافة اليمني معمر الأرياني، أن المئات من عناصر الحوثي تلقوا تدريبات في القتال وصناعة الألغام في إيران .

29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
07:15 PM

"الأرياني": المئات من عناصر الحوثي تلقوا تدريبات في القتال وصناعة الألغام في إيران

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد وزير الإعلام والثقافة اليمني معمر الأرياني، أن المئات من عناصر الحوثي تلقوا تدريبات في القتال وصناعة الألغام في إيران .

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,953
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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