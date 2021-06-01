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"أمانة الطائف" تدعم مشروع "لاستوريا" الاستثماري للارتقاء بجودة الحياة

ينفذ على مساحة ٤٦ ألف متر مربع ويضم منشآت ومرافق سكنية وتجارية

تشهد "الطائف" خلال الفترة المقبلة تنفيذ أحد المشروعات الاستثمارية المميزة على طريق وادي "وج "، حيث قدمت أمانة الطائف العديد من التسهيلات للمشروع والذي سينفذ من قِبل القطاع الخاص على مساحة تناهز ٤٦ ألف متر مربع ، تحت مسمى (لاستوريا) ويضم سلسلة من المنشآت والمرافق السكنية والترفيهية والتجارية.

وتفصيلاً، ثمّن القائمون على المشروع دعم أمين الطائف الدكتور أحمد عزيز القثامي وتوجيهه بسرعة إنجاز التراخيص، ومساندته لكل الاستثمارات والتي من شأنها تعزيز الخدمات المقدمة للأهالي والسياح، وتكريس الجهود لتطوير البيئة التي تُسهم في رفع جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، مؤكدين أن المشروع الجديد تم التعاون فيه مع خبراء دور التصميم المعماري المتخصصة لتحقيق أعلى معايير كفاءة جودة الحياة من خلال دراسة العوامل الاجتماعية الثقافية والبيئية والاقتصادية للخروج بمشروع يراعي الإنسان والمكان وثقافته.

واعتمد المشروع على أسس رئيسة أثناء مرحلة تصميم المشروع شملت أنسنة المدينة وفق رؤى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وخلق مولدات تطوير ترفع من القيمة الاقتصادية للمدينة ومكانتها، مع مراعاة الاهتمام بجميع فئات المجتمع، والتركيز على دعم عنصر الجذب السياحي للمنطقة، كذلك ربط المنطقة المركزية والمناطق التاريخية بمحاور ثقافية واقتصادية متوازنة تساعد على نمو مركز مدينة الطائف، وعدم إغفال البيئة الطبيعية والاستفادة من رفع المسطح الأخضر داخل المدينة والاستفادة من الفراغات المتاحة بالشكل الأمثل.

يُذكر أن مشروع لاستوريا ينفذ على مساحة ٤٦.٨٧٦ متر مربع ، ويضم قاعة سينما، مبنى الترفيه، فندق خمس نجوم، ساحة الفعاليات (البلازا)، محال تجارية، مطاعم فاخرة، مطاعم ومقاهٍ ، مكاتب إدارية، نادٍ صحي ، سوبر ماركت، ممشى بطول ٨٠٠ متر ، مسطحات خضراء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمانة الطائف" تدعم مشروع "لاستوريا" الاستثماري للارتقاء بجودة الحياة
سبق

تشهد "الطائف" خلال الفترة المقبلة تنفيذ أحد المشروعات الاستثمارية المميزة على طريق وادي "وج "، حيث قدمت أمانة الطائف العديد من التسهيلات للمشروع والذي سينفذ من قِبل القطاع الخاص على مساحة تناهز ٤٦ ألف متر مربع ، تحت مسمى (لاستوريا) ويضم سلسلة من المنشآت والمرافق السكنية والترفيهية والتجارية.

وتفصيلاً، ثمّن القائمون على المشروع دعم أمين الطائف الدكتور أحمد عزيز القثامي وتوجيهه بسرعة إنجاز التراخيص، ومساندته لكل الاستثمارات والتي من شأنها تعزيز الخدمات المقدمة للأهالي والسياح، وتكريس الجهود لتطوير البيئة التي تُسهم في رفع جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، مؤكدين أن المشروع الجديد تم التعاون فيه مع خبراء دور التصميم المعماري المتخصصة لتحقيق أعلى معايير كفاءة جودة الحياة من خلال دراسة العوامل الاجتماعية الثقافية والبيئية والاقتصادية للخروج بمشروع يراعي الإنسان والمكان وثقافته.

واعتمد المشروع على أسس رئيسة أثناء مرحلة تصميم المشروع شملت أنسنة المدينة وفق رؤى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وخلق مولدات تطوير ترفع من القيمة الاقتصادية للمدينة ومكانتها، مع مراعاة الاهتمام بجميع فئات المجتمع، والتركيز على دعم عنصر الجذب السياحي للمنطقة، كذلك ربط المنطقة المركزية والمناطق التاريخية بمحاور ثقافية واقتصادية متوازنة تساعد على نمو مركز مدينة الطائف، وعدم إغفال البيئة الطبيعية والاستفادة من رفع المسطح الأخضر داخل المدينة والاستفادة من الفراغات المتاحة بالشكل الأمثل.

يُذكر أن مشروع لاستوريا ينفذ على مساحة ٤٦.٨٧٦ متر مربع ، ويضم قاعة سينما، مبنى الترفيه، فندق خمس نجوم، ساحة الفعاليات (البلازا)، محال تجارية، مطاعم فاخرة، مطاعم ومقاهٍ ، مكاتب إدارية، نادٍ صحي ، سوبر ماركت، ممشى بطول ٨٠٠ متر ، مسطحات خضراء.

01 يونيو 2021 - 20 شوّال 1442
09:18 PM

"أمانة الطائف" تدعم مشروع "لاستوريا" الاستثماري للارتقاء بجودة الحياة

ينفذ على مساحة ٤٦ ألف متر مربع ويضم منشآت ومرافق سكنية وتجارية

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فهد العتيبي - الطائف
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تشهد "الطائف" خلال الفترة المقبلة تنفيذ أحد المشروعات الاستثمارية المميزة على طريق وادي "وج "، حيث قدمت أمانة الطائف العديد من التسهيلات للمشروع والذي سينفذ من قِبل القطاع الخاص على مساحة تناهز ٤٦ ألف متر مربع ، تحت مسمى (لاستوريا) ويضم سلسلة من المنشآت والمرافق السكنية والترفيهية والتجارية.

وتفصيلاً، ثمّن القائمون على المشروع دعم أمين الطائف الدكتور أحمد عزيز القثامي وتوجيهه بسرعة إنجاز التراخيص، ومساندته لكل الاستثمارات والتي من شأنها تعزيز الخدمات المقدمة للأهالي والسياح، وتكريس الجهود لتطوير البيئة التي تُسهم في رفع جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، مؤكدين أن المشروع الجديد تم التعاون فيه مع خبراء دور التصميم المعماري المتخصصة لتحقيق أعلى معايير كفاءة جودة الحياة من خلال دراسة العوامل الاجتماعية الثقافية والبيئية والاقتصادية للخروج بمشروع يراعي الإنسان والمكان وثقافته.

واعتمد المشروع على أسس رئيسة أثناء مرحلة تصميم المشروع شملت أنسنة المدينة وفق رؤى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وخلق مولدات تطوير ترفع من القيمة الاقتصادية للمدينة ومكانتها، مع مراعاة الاهتمام بجميع فئات المجتمع، والتركيز على دعم عنصر الجذب السياحي للمنطقة، كذلك ربط المنطقة المركزية والمناطق التاريخية بمحاور ثقافية واقتصادية متوازنة تساعد على نمو مركز مدينة الطائف، وعدم إغفال البيئة الطبيعية والاستفادة من رفع المسطح الأخضر داخل المدينة والاستفادة من الفراغات المتاحة بالشكل الأمثل.

يُذكر أن مشروع لاستوريا ينفذ على مساحة ٤٦.٨٧٦ متر مربع ، ويضم قاعة سينما، مبنى الترفيه، فندق خمس نجوم، ساحة الفعاليات (البلازا)، محال تجارية، مطاعم فاخرة، مطاعم ومقاهٍ ، مكاتب إدارية، نادٍ صحي ، سوبر ماركت، ممشى بطول ٨٠٠ متر ، مسطحات خضراء.

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