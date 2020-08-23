الملكية الفكرية تصدر أول شهادة لعلامة صوتية تجارية في المملكة

وفق نظام العلامات.. دعت الراغبين بالتسجيل للتقديم عبر بوابتها

أصدرت الهيئة السعودية للملكية الفكرية أول شهادة لعلامة تجارية صوتية في المملكة لصالح شركة (الاتصالات السعودية)، وذلك وفقًا لنظام العلامات التجارية ولائحته التنفيذية المعمول بها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتعدّ العلامات التجارية الصوتية إحدى أهم الركائز التي تعتمد عليها المنشآت في تمييز السلع والخدمات ومخاطبة الجمهور المستهدَف، وهي جزء محوري في تسويق هويتها الداخلية والخارجية، وتقوم معظم المؤسسات والشركات بابتكار هوية شكلية وصوتية تحتفظ بحقوق ملكيتها الفكرية، وتصنع الانطباع من خلال الإبداع في الهوية الصوتية.

وتحظى العلامات الصوتية المبتكرة بالحماية القانونية في المملكة كماهي بقية العلامات بمفهومها الذي يأخذ شكلاً مميزاً من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صُور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعة ألوان أو مزيج من ذلك أو أية إشارة أو مجموعة إشارات، إذا كانت تُستخدَم أو يُراد استخدامها في تمييز السلع أو الخدمات للمنشأة عن سلع أو خدمات لمنشآت أخرى.

ودعت الهيئة السعودية للملكية الفكرية الراغبين من المنشآت أو الأفراد في تسجيل العلامات الصوتية المبتكرة بالتقديم عبر موقعها الرسمي SAIP.GOV.SA من خلال خدمات العلامات التجارية، واستكمال الإجراءات المطلوبة وصولاً إلى إصدار الشهادة إلكترونياً.

الجدير بالذكر أنه قبل 83 عاماً -منذ صدور أول نظام للعلامات الفارقة في المملكة عام 1358هـ حظيت "العلامات التجارية" بأهمية بالغة لدى المملكة العربية السعودية لكونها من أهم العوامل التي تؤثر في نشاط السوق عبر تحفيز الابتكار وريادة الأعمال، وتسعى الهيئة السعودية للملكية الفكرية في تطوير الأنظمة وتحسين لوائح العلامات التجارية لتيسير ممارسة الأعمال المتعلقة بها.