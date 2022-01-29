"السريحي" يقلد "زعقان" رتبة عقيد بمرور جدة

قلد مدير مرور محافظة جدة العميد أحمد السريحي، مدير مرور شرق جدة أكرم أحمد زعقان، رتبة عقيد، بعد صدور قرار ترقيته من مقدم إلى عقيد.



وعبر زعقان عن شكره وتقديره، مشيرًا إلى أن هذه الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.