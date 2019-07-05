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"برانكو" يعلن قائمة لاعبي الأهلي لمعسكر النمسا.. المغادرة الأحد

اعتمد الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الكرواتي برانكو، قائمة الفريق المغادرة إلى المعسكر الذي يقام في النمسا بداية من بعد غد الأحد.

وضمت قائمة الأهلي 31 لاعبًا على النحو التالي:

محمد العويس - ياسر المسيليم - باسم البقي - محمد اليامي - يزيد البكر - سعيد المولد - عبدالله حسون - محمد آل فتيل - معتز هوساوي - محمد البصاص - عبدالله خطيب - عبدالباسط هندي - محمد الخبراني - أدريان سانتوس - حسين عبدالغني - خالد البركة - هاني الصبياني - يوسف الحربي - نوح الموسى - عمر الزيني - حسين المقهوي - عبدالفتاح عسيري - سلطان مندش - عبدالرحمن غريب - مصطفى البصاص - علي الأسمري - سلمان المؤشر - عمر السومة - مهند عسيري - عثمان الحاج - دجانيني تفاريس.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"برانكو" يعلن قائمة لاعبي الأهلي لمعسكر النمسا.. المغادرة الأحد
سبق

اعتمد الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الكرواتي برانكو، قائمة الفريق المغادرة إلى المعسكر الذي يقام في النمسا بداية من بعد غد الأحد.

وضمت قائمة الأهلي 31 لاعبًا على النحو التالي:

محمد العويس - ياسر المسيليم - باسم البقي - محمد اليامي - يزيد البكر - سعيد المولد - عبدالله حسون - محمد آل فتيل - معتز هوساوي - محمد البصاص - عبدالله خطيب - عبدالباسط هندي - محمد الخبراني - أدريان سانتوس - حسين عبدالغني - خالد البركة - هاني الصبياني - يوسف الحربي - نوح الموسى - عمر الزيني - حسين المقهوي - عبدالفتاح عسيري - سلطان مندش - عبدالرحمن غريب - مصطفى البصاص - علي الأسمري - سلمان المؤشر - عمر السومة - مهند عسيري - عثمان الحاج - دجانيني تفاريس.

05 يوليو 2019 - 2 ذو القعدة 1440
09:33 PM

"برانكو" يعلن قائمة لاعبي الأهلي لمعسكر النمسا.. المغادرة الأحد

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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اعتمد الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الكرواتي برانكو، قائمة الفريق المغادرة إلى المعسكر الذي يقام في النمسا بداية من بعد غد الأحد.

وضمت قائمة الأهلي 31 لاعبًا على النحو التالي:

محمد العويس - ياسر المسيليم - باسم البقي - محمد اليامي - يزيد البكر - سعيد المولد - عبدالله حسون - محمد آل فتيل - معتز هوساوي - محمد البصاص - عبدالله خطيب - عبدالباسط هندي - محمد الخبراني - أدريان سانتوس - حسين عبدالغني - خالد البركة - هاني الصبياني - يوسف الحربي - نوح الموسى - عمر الزيني - حسين المقهوي - عبدالفتاح عسيري - سلطان مندش - عبدالرحمن غريب - مصطفى البصاص - علي الأسمري - سلمان المؤشر - عمر السومة - مهند عسيري - عثمان الحاج - دجانيني تفاريس.

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