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اندلاع حريق قرب البرلمان اللبناني.. والشرطة تفرق المتظاهرين

محتجون يقتحمون مكاتب لوزارة الإسكان

أظهرت لقطات بثتها قنوات تلفزيون لبنانية، اليوم (الأحد)، اندلاع حريق عند مدخل ساحة البرلمان بوسط بيروت في حين كان مئات المحتجين الغاضبين المناهضين للحكومة يحاولون اقتحام المنطقة المحاطة بسياج.

وأوضحت اللقطات المباشرة أيضاً قيام الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، وكذلك اقتحام المتظاهرين مكاتب وزارة الإسكان والنقل، وفقاً لـ"رويترز".

احتجاجات لبنان انفجار بيروت

الرئيسية/ أخبار العالم

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اندلاع حريق قرب البرلمان اللبناني.. والشرطة تفرق المتظاهرين
سبق

أظهرت لقطات بثتها قنوات تلفزيون لبنانية، اليوم (الأحد)، اندلاع حريق عند مدخل ساحة البرلمان بوسط بيروت في حين كان مئات المحتجين الغاضبين المناهضين للحكومة يحاولون اقتحام المنطقة المحاطة بسياج.

وأوضحت اللقطات المباشرة أيضاً قيام الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، وكذلك اقتحام المتظاهرين مكاتب وزارة الإسكان والنقل، وفقاً لـ"رويترز".

09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
09:42 PM
اخر تعديل
09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
09:49 PM

اندلاع حريق قرب البرلمان اللبناني.. والشرطة تفرق المتظاهرين

محتجون يقتحمون مكاتب لوزارة الإسكان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت لقطات بثتها قنوات تلفزيون لبنانية، اليوم (الأحد)، اندلاع حريق عند مدخل ساحة البرلمان بوسط بيروت في حين كان مئات المحتجين الغاضبين المناهضين للحكومة يحاولون اقتحام المنطقة المحاطة بسياج.

وأوضحت اللقطات المباشرة أيضاً قيام الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، وكذلك اقتحام المتظاهرين مكاتب وزارة الإسكان والنقل، وفقاً لـ"رويترز".

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