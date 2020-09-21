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زلزال يضرب سواحل الفلبين بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر

لا توقعات بحدوث أمواج مد

أعلن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، أن زلزالًا بقوة 6.1 درجة بمقياس ريختر ضرب السواحل الشرقية للفلبين، ولا توقعات بحدوث أمواج مد.

وبحسب المعهد تم تسجيل الزلزال عند الساعة 6.13 بالتوقيت المحلي، على بُعد 66 كيلومترًا شمال بلدية بايابس في مقاطعة سوريجاو الجنوبية وعلى عمق 77 كيلومترًا.

زلزال الفلبين

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زلزال يضرب سواحل الفلبين بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر
سبق

أعلن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، أن زلزالًا بقوة 6.1 درجة بمقياس ريختر ضرب السواحل الشرقية للفلبين، ولا توقعات بحدوث أمواج مد.

وبحسب المعهد تم تسجيل الزلزال عند الساعة 6.13 بالتوقيت المحلي، على بُعد 66 كيلومترًا شمال بلدية بايابس في مقاطعة سوريجاو الجنوبية وعلى عمق 77 كيلومترًا.

21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442
08:15 AM

زلزال يضرب سواحل الفلبين بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر

لا توقعات بحدوث أمواج مد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مانيلا
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أعلن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، أن زلزالًا بقوة 6.1 درجة بمقياس ريختر ضرب السواحل الشرقية للفلبين، ولا توقعات بحدوث أمواج مد.

وبحسب المعهد تم تسجيل الزلزال عند الساعة 6.13 بالتوقيت المحلي، على بُعد 66 كيلومترًا شمال بلدية بايابس في مقاطعة سوريجاو الجنوبية وعلى عمق 77 كيلومترًا.

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