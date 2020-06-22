يُنتظر أن يعقد وزيرا الحج والعمرة والصحة يوم غد الثلاثاء مؤتمرًا صحفيًّا للحديث عن تفاصيل إقرار إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدًّا.

مؤتمر صحفي مرتقب لكشف تفاصيل حج هذا العام لوزيرَيْ الحج والعمرة والصحة غدًا عبدالله البرقاوي سبق 2020-06-22 يُنتظر أن يعقد وزيرا الحج والعمرة والصحة يوم غد الثلاثاء مؤتمرًا صحفيًّا للحديث عن تفاصيل إقرار إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدًّا.

22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441 11:13 PM

مؤتمر صحفي مرتقب لكشف تفاصيل حج هذا العام لوزيرَيْ الحج والعمرة والصحة غدًا





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يُنتظر أن يعقد وزيرا الحج والعمرة والصحة يوم غد الثلاثاء مؤتمرًا صحفيًّا للحديث عن تفاصيل إقرار إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدًّا.