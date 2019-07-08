النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو.. شاهد ما فعلته صاعقة برق في مركب أمريكي

صاحبها صوت انفجار مرعب.. اجتاحت الولايات بداية الأسبوع

كشف شريط فيديو ما فعلته صاعقة برق حين ضربت صاري مركب شراعي في أحد موانئ مدينة بوسطن بولاية ماساتشوستس الأمريكية.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، حدثت الواقعة في ميناء المراكب جنوبي مدينة بوسطن يوم السبت الماضي، وذلك عندما اجتاحت العواصف والأمطار الغزيرة الساحل الشرقي للولايات المتحدة وضرب البرق المنطقة.

ويظهر الفيديو الذي التقطه هاري مينوتشي من نادي كولومبيا لليخت جِنوبي بوسطن، صاعقة برق قوية وهي تضرب الصاري الحديدي لأحد المراكب، فتطلق ضوءًا مبهرًا وتشعل النار في الصاري، ويصحب كل ذلك صوت انفجار قوي مرعب.

ونشرت الأرصاد الجوية الوطنية الفيديو، مطالبة السكان بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج في أجواء الطقس السيئ خاصة مع العواصف وصواعق البرق.

وتنقل الصحيفة عن شبكة "CNN" الأمريكية، أنه لم يكن هناك أحد على المركب لحظة ضربتها الصاعقة، لكن أجهزة المركب تضررت بشدة بسبب شحنة الكهرباء القوية.

ويقول مينوتشي عن التقاط الفيديو، لم أصدق أنني التقطت تلك اللحظة.



الرئيسية/ محطات

اعلان
بالفيديو.. شاهد ما فعلته صاعقة برق في مركب أمريكي
سبق

كشف شريط فيديو ما فعلته صاعقة برق حين ضربت صاري مركب شراعي في أحد موانئ مدينة بوسطن بولاية ماساتشوستس الأمريكية.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، حدثت الواقعة في ميناء المراكب جنوبي مدينة بوسطن يوم السبت الماضي، وذلك عندما اجتاحت العواصف والأمطار الغزيرة الساحل الشرقي للولايات المتحدة وضرب البرق المنطقة.

ويظهر الفيديو الذي التقطه هاري مينوتشي من نادي كولومبيا لليخت جِنوبي بوسطن، صاعقة برق قوية وهي تضرب الصاري الحديدي لأحد المراكب، فتطلق ضوءًا مبهرًا وتشعل النار في الصاري، ويصحب كل ذلك صوت انفجار قوي مرعب.

ونشرت الأرصاد الجوية الوطنية الفيديو، مطالبة السكان بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج في أجواء الطقس السيئ خاصة مع العواصف وصواعق البرق.

وتنقل الصحيفة عن شبكة "CNN" الأمريكية، أنه لم يكن هناك أحد على المركب لحظة ضربتها الصاعقة، لكن أجهزة المركب تضررت بشدة بسبب شحنة الكهرباء القوية.

ويقول مينوتشي عن التقاط الفيديو، لم أصدق أنني التقطت تلك اللحظة.



08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440
03:23 PM

بالفيديو.. شاهد ما فعلته صاعقة برق في مركب أمريكي

صاحبها صوت انفجار مرعب.. اجتاحت الولايات بداية الأسبوع

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
5,052

كشف شريط فيديو ما فعلته صاعقة برق حين ضربت صاري مركب شراعي في أحد موانئ مدينة بوسطن بولاية ماساتشوستس الأمريكية.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، حدثت الواقعة في ميناء المراكب جنوبي مدينة بوسطن يوم السبت الماضي، وذلك عندما اجتاحت العواصف والأمطار الغزيرة الساحل الشرقي للولايات المتحدة وضرب البرق المنطقة.

ويظهر الفيديو الذي التقطه هاري مينوتشي من نادي كولومبيا لليخت جِنوبي بوسطن، صاعقة برق قوية وهي تضرب الصاري الحديدي لأحد المراكب، فتطلق ضوءًا مبهرًا وتشعل النار في الصاري، ويصحب كل ذلك صوت انفجار قوي مرعب.

ونشرت الأرصاد الجوية الوطنية الفيديو، مطالبة السكان بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج في أجواء الطقس السيئ خاصة مع العواصف وصواعق البرق.

وتنقل الصحيفة عن شبكة "CNN" الأمريكية، أنه لم يكن هناك أحد على المركب لحظة ضربتها الصاعقة، لكن أجهزة المركب تضررت بشدة بسبب شحنة الكهرباء القوية.

ويقول مينوتشي عن التقاط الفيديو، لم أصدق أنني التقطت تلك اللحظة.



اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,752
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,576
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,889
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,555

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة