النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الإنذار المبكر يبدأ يومه بـ6 تنبيهات لأمطار وغبار.. حالات تمتد للأربعاء

العاصمة على موعد الليلة مع الهطولات وحالة أتربة مثارة تنتهي مساء الغد

بدأ النظام الآلي للإنذار المبكر يومه بـ6 تنبيهات لحالات مناخية متفاوتة قد يستمر بعضها ليوم الأربعاء القادم.

والبداية كانت من الرياض لحالة "أتربة مثارة - أمطار رعدية" تشمل "العاصمة، الدوادمي، الخرج" تبدأ التاسعة صباح اليوم وتستمر للعاشرة من مساء غد الثلاثاء، مع نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار خاصة خلال النهار، ويتوقع هطول أمطار رعدية من مساء يوم الاثنين.

وفي الشرقية حالة "أتربة مثارة - أمطار رعدية" أيضاً و"تشمل حفر الباطن والأجزاء الشمالية" تبدأ التاسعة صباح اليوم وتنتهي الواحدة صباح الأربعاء، مع ​نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار خاصة خلال النهار، ويتوقع هطول أمطار رعدية من مساء يوم الاثنين.

أما في القصيم فقد صدر تنبيه لحالة "رياح نشطة وسحب رعدية" تبدأ التاسعة صباح اليوم، وتستمر إلى العاشرة مساء غد عبر ​نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار خاصة خلال النهار، ويتوقع تكون سحب رعدية ممطرة من مساء يوم الاثنين.

وعاد النظام التابع لهيئة الأرصاد مجدداً للمنطقة الشرقية، وهذه المرة عبر تنبيه متقدم يشمل "الأحساء والدمام والظهران والجبيل والأجزاء المجاورة لها والطرق السريعة والمناطق المفتوحة"؛ وذلك لحالة ضباب تبدأ الساعة: 06:20 الاثنين وتنتهي التاسعة صباح اليوم، مع ​استمرار التدني في مدى الرؤية الأفقية؛ بسبب الضباب الكثيف تصل إلى أقل من 500م.

وفي حائل صدر تنبيه لحالة رياح نشطة وسحب رعدية تبدأ التاسعة صباحاً وتنتهي العاشرة مساء اليوم، مع ​نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار خاصة خلال النهار، ويتوقع تكون سحب رعدية ممطرة مساءً.

أما في تبوك "تشمل الطرق السريعة"، فصدر تنبيه لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة تبدأ التاسعة صباح اليوم وتنتهي العاشرة مساء اليوم، يصحبها نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الإنذار المبكر يبدأ يومه بـ6 تنبيهات لأمطار وغبار.. حالات تمتد للأربعاء
سبق

بدأ النظام الآلي للإنذار المبكر يومه بـ6 تنبيهات لحالات مناخية متفاوتة قد يستمر بعضها ليوم الأربعاء القادم.

والبداية كانت من الرياض لحالة "أتربة مثارة - أمطار رعدية" تشمل "العاصمة، الدوادمي، الخرج" تبدأ التاسعة صباح اليوم وتستمر للعاشرة من مساء غد الثلاثاء، مع نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار خاصة خلال النهار، ويتوقع هطول أمطار رعدية من مساء يوم الاثنين.

وفي الشرقية حالة "أتربة مثارة - أمطار رعدية" أيضاً و"تشمل حفر الباطن والأجزاء الشمالية" تبدأ التاسعة صباح اليوم وتنتهي الواحدة صباح الأربعاء، مع ​نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار خاصة خلال النهار، ويتوقع هطول أمطار رعدية من مساء يوم الاثنين.

أما في القصيم فقد صدر تنبيه لحالة "رياح نشطة وسحب رعدية" تبدأ التاسعة صباح اليوم، وتستمر إلى العاشرة مساء غد عبر ​نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار خاصة خلال النهار، ويتوقع تكون سحب رعدية ممطرة من مساء يوم الاثنين.

وعاد النظام التابع لهيئة الأرصاد مجدداً للمنطقة الشرقية، وهذه المرة عبر تنبيه متقدم يشمل "الأحساء والدمام والظهران والجبيل والأجزاء المجاورة لها والطرق السريعة والمناطق المفتوحة"؛ وذلك لحالة ضباب تبدأ الساعة: 06:20 الاثنين وتنتهي التاسعة صباح اليوم، مع ​استمرار التدني في مدى الرؤية الأفقية؛ بسبب الضباب الكثيف تصل إلى أقل من 500م.

وفي حائل صدر تنبيه لحالة رياح نشطة وسحب رعدية تبدأ التاسعة صباحاً وتنتهي العاشرة مساء اليوم، مع ​نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار خاصة خلال النهار، ويتوقع تكون سحب رعدية ممطرة مساءً.

أما في تبوك "تشمل الطرق السريعة"، فصدر تنبيه لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة تبدأ التاسعة صباح اليوم وتنتهي العاشرة مساء اليوم، يصحبها نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
08:47 AM

الإنذار المبكر يبدأ يومه بـ6 تنبيهات لأمطار وغبار.. حالات تمتد للأربعاء

العاصمة على موعد الليلة مع الهطولات وحالة أتربة مثارة تنتهي مساء الغد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
39,837

بدأ النظام الآلي للإنذار المبكر يومه بـ6 تنبيهات لحالات مناخية متفاوتة قد يستمر بعضها ليوم الأربعاء القادم.

والبداية كانت من الرياض لحالة "أتربة مثارة - أمطار رعدية" تشمل "العاصمة، الدوادمي، الخرج" تبدأ التاسعة صباح اليوم وتستمر للعاشرة من مساء غد الثلاثاء، مع نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار خاصة خلال النهار، ويتوقع هطول أمطار رعدية من مساء يوم الاثنين.

وفي الشرقية حالة "أتربة مثارة - أمطار رعدية" أيضاً و"تشمل حفر الباطن والأجزاء الشمالية" تبدأ التاسعة صباح اليوم وتنتهي الواحدة صباح الأربعاء، مع ​نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار خاصة خلال النهار، ويتوقع هطول أمطار رعدية من مساء يوم الاثنين.

أما في القصيم فقد صدر تنبيه لحالة "رياح نشطة وسحب رعدية" تبدأ التاسعة صباح اليوم، وتستمر إلى العاشرة مساء غد عبر ​نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار خاصة خلال النهار، ويتوقع تكون سحب رعدية ممطرة من مساء يوم الاثنين.

وعاد النظام التابع لهيئة الأرصاد مجدداً للمنطقة الشرقية، وهذه المرة عبر تنبيه متقدم يشمل "الأحساء والدمام والظهران والجبيل والأجزاء المجاورة لها والطرق السريعة والمناطق المفتوحة"؛ وذلك لحالة ضباب تبدأ الساعة: 06:20 الاثنين وتنتهي التاسعة صباح اليوم، مع ​استمرار التدني في مدى الرؤية الأفقية؛ بسبب الضباب الكثيف تصل إلى أقل من 500م.

وفي حائل صدر تنبيه لحالة رياح نشطة وسحب رعدية تبدأ التاسعة صباحاً وتنتهي العاشرة مساء اليوم، مع ​نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار خاصة خلال النهار، ويتوقع تكون سحب رعدية ممطرة مساءً.

أما في تبوك "تشمل الطرق السريعة"، فصدر تنبيه لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة تبدأ التاسعة صباح اليوم وتنتهي العاشرة مساء اليوم، يصحبها نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

شارك برأيك
52
291

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,551
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,453
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
45,028
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,633

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

تحذيرات للطلبة المبتعثين..!!

تحذيرات للطلبة المبتعثين..!!

خالد الحقباني
مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

حواء القرني
لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش
التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

عبدالرحمن القحطاني

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة