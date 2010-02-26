الإنذار المبكر يبدأ يومه بـ6 تنبيهات لأمطار وغبار.. حالات تمتد للأربعاء

العاصمة على موعد الليلة مع الهطولات وحالة أتربة مثارة تنتهي مساء الغد

بدأ النظام الآلي للإنذار المبكر يومه بـ6 تنبيهات لحالات مناخية متفاوتة قد يستمر بعضها ليوم الأربعاء القادم.

والبداية كانت من الرياض لحالة "أتربة مثارة - أمطار رعدية" تشمل "العاصمة، الدوادمي، الخرج" تبدأ التاسعة صباح اليوم وتستمر للعاشرة من مساء غد الثلاثاء، مع نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار خاصة خلال النهار، ويتوقع هطول أمطار رعدية من مساء يوم الاثنين.

وفي الشرقية حالة "أتربة مثارة - أمطار رعدية" أيضاً و"تشمل حفر الباطن والأجزاء الشمالية" تبدأ التاسعة صباح اليوم وتنتهي الواحدة صباح الأربعاء، مع ​نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار خاصة خلال النهار، ويتوقع هطول أمطار رعدية من مساء يوم الاثنين.

أما في القصيم فقد صدر تنبيه لحالة "رياح نشطة وسحب رعدية" تبدأ التاسعة صباح اليوم، وتستمر إلى العاشرة مساء غد عبر ​نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار خاصة خلال النهار، ويتوقع تكون سحب رعدية ممطرة من مساء يوم الاثنين.

وعاد النظام التابع لهيئة الأرصاد مجدداً للمنطقة الشرقية، وهذه المرة عبر تنبيه متقدم يشمل "الأحساء والدمام والظهران والجبيل والأجزاء المجاورة لها والطرق السريعة والمناطق المفتوحة"؛ وذلك لحالة ضباب تبدأ الساعة: 06:20 الاثنين وتنتهي التاسعة صباح اليوم، مع ​استمرار التدني في مدى الرؤية الأفقية؛ بسبب الضباب الكثيف تصل إلى أقل من 500م.

وفي حائل صدر تنبيه لحالة رياح نشطة وسحب رعدية تبدأ التاسعة صباحاً وتنتهي العاشرة مساء اليوم، مع ​نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار خاصة خلال النهار، ويتوقع تكون سحب رعدية ممطرة مساءً.

أما في تبوك "تشمل الطرق السريعة"، فصدر تنبيه لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة تبدأ التاسعة صباح اليوم وتنتهي العاشرة مساء اليوم، يصحبها نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.