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كاتب سعودي: 12 عبارة عن الفشل تؤكد أنه "نعمة"

هذا ما قاله "أديسون" عن فشله 10 آلاف مرة قبل الاختراع

يؤكد الكاتب الصحفي فهد عامر الأحمدي أن الفشل نعمة في حال تَعَلّمنا منه شيئاً جديداً؛ راصداً 12 مقولة لمشاهير حول العالم، حققوا النجاح بفضل الفشل والتعلم من أخطاء الماضي؛ وذلك من خلال قراءة في كتاب "1001Motivational Quotes for Success" أو "1001 مقولة تحفز على النجاح"، ويُتبع الأحمدي ذلك بمجموعة مقولات كتبها عن نفس الموضوع.

كيف يكون الفشل نجاحاً؟

وفي مقاله "نعـمة الفشل" بصحيفة "الرياض"، يقول الأحمدي: "الفشل محاولة للتعلم، وخطوة نحو الهدف، وتجربة لوصفة النجاح؛ بل ويُعَد هو ذاته (نجاحاً) في حال تعلمنا منه شيئاً جديداً.. سَبَق أن ضربت مثلاً بالمخترع الأمريكي توماس أديسون الذي سأله أحد الصحفيين: هل صحيح أنك فشلت عشرة آلاف مرة قبل هذا الاختراع؟ رد أديسون: لم أفشل؛ بل اكتشفت عشرة آلاف طريقة لا يعمل بها المصباح الكهربائي".

"1001 مقولة تحفز على النجاح"

ثم يقدم الأحمدي قراءة سريعة في كتاب وهو يقول: "هذه الأيام علقت بكتاب يتضمن مقولات رائعة عن الفشل، وردت فيه إجابة أديسون السابقة.. يدعى 1001 Motivational Quotes for Success، ويتضمن أكثر من ألف مقولة لأشخاص حققوا النجاح بفضل الفشل والتعلم من أخطاء الماضي".

فعلى سبيل المثال:

* النجاح الحقيقي هو أن تنهض بعد كل محاولة فاشلة دون أن تفقد عزيمتك (تشرشل).

* لا يهمني كم مرة فشلت؛ بـل كم مرة ستنهض معي لإكمال الطريق (الرئيس لنكلولن).

* النجاح نتيجة طبيعية للتعلم من أخطاء الماضي (كولن باول).

* لا يهم كم مرة تسقط، المهم أن تسقط في الاتجاة الصحيح (دينزل واشنطن).

* بقدر ما تفشل بقدر ما تنضج وتتقدم (ستانلي جاد).

* شيء واحد يمنع أحلامنا من التحقق؛ هو الخوف من الفشل (رواية الخيميائي).

* لا تخش الوصول للكمال؛ لأنك لن تصل إلـيه أبداً (سلفادور دالي).

* الفشل ألـم مؤقت، ولكن الرضا به ألـم دائم (تيودر روزفلت).

* يمكنني تقبل الفشل؛ ولكن لا يمكنني تقبل عدم المحاولة مجدداً (مايكل جوردن).

* الحـظ معلم فاشل؛ أما الفشل فمعلم ناجح يجعلنا أكثر تواضعاً (شاه خان).

* الاستسلام هو الفشل الحقيقي في حياة الإنسان (هنري فورد).

* عظمة المرء لا تكمن في عدم فشله بل في نهوضه بعد كل محاولة (كونفشيوس).

مقولات الأحمدي

ويعلق الكاتب قائلاً: "هــذه أيها السادة مجرد نماذج من 1001 مقولة يزخر بها الكتاب.. نماذج نبهتني إلى مقولات مماثلة سبق أن كتبتها شخصياً مثـل:

* لا يهم كم مرة تسقط، المهم ألا يحيد نظرك عن الهدف (كتاب نظرية الفستق).

* جميعنا نفشل ونتعثر، ولكن الناجحين فقط يستمرون حتى خط النهاية (مقال نوفمبر السابق).

* إن لم تكن مستعداً للفشل، كن مستعداً لعـدم النجاح (كتاب نظرية الفستق).

* العـلم بمثابة هـرم من المحاولات الفاشلة ينتهي بالحقيقة (مقال بنية العلوم).

* حين تتوقف عن المحاولة يصبح فشلك مؤكداً بنسبة 100% (كتاب نظرية الفستق).

* 99% من البشر لم يحققوا النجاح لأنهم توقفوا عن المحاولة عـند الرقم 99 (المقال السابق).

* لا تحاول تغطية فـشلك، فالفاشلون لم يحاولوا مثلك (كتاب نظرية الفستق).

* أن لم تعرف هدفـك في الحياة فجميع الطرق تؤدي للا شيء (مقال هدفك في الحياة)!!

وينهي الأحمدي قائلاً "وأخيراً، الفشل نعمة لا يراها غير الناجحين (.. لا أتذكر اسم المقال)".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كاتب سعودي: 12 عبارة عن الفشل تؤكد أنه "نعمة"
سبق

يؤكد الكاتب الصحفي فهد عامر الأحمدي أن الفشل نعمة في حال تَعَلّمنا منه شيئاً جديداً؛ راصداً 12 مقولة لمشاهير حول العالم، حققوا النجاح بفضل الفشل والتعلم من أخطاء الماضي؛ وذلك من خلال قراءة في كتاب "1001Motivational Quotes for Success" أو "1001 مقولة تحفز على النجاح"، ويُتبع الأحمدي ذلك بمجموعة مقولات كتبها عن نفس الموضوع.

كيف يكون الفشل نجاحاً؟

وفي مقاله "نعـمة الفشل" بصحيفة "الرياض"، يقول الأحمدي: "الفشل محاولة للتعلم، وخطوة نحو الهدف، وتجربة لوصفة النجاح؛ بل ويُعَد هو ذاته (نجاحاً) في حال تعلمنا منه شيئاً جديداً.. سَبَق أن ضربت مثلاً بالمخترع الأمريكي توماس أديسون الذي سأله أحد الصحفيين: هل صحيح أنك فشلت عشرة آلاف مرة قبل هذا الاختراع؟ رد أديسون: لم أفشل؛ بل اكتشفت عشرة آلاف طريقة لا يعمل بها المصباح الكهربائي".

"1001 مقولة تحفز على النجاح"

ثم يقدم الأحمدي قراءة سريعة في كتاب وهو يقول: "هذه الأيام علقت بكتاب يتضمن مقولات رائعة عن الفشل، وردت فيه إجابة أديسون السابقة.. يدعى 1001 Motivational Quotes for Success، ويتضمن أكثر من ألف مقولة لأشخاص حققوا النجاح بفضل الفشل والتعلم من أخطاء الماضي".

فعلى سبيل المثال:

* النجاح الحقيقي هو أن تنهض بعد كل محاولة فاشلة دون أن تفقد عزيمتك (تشرشل).

* لا يهمني كم مرة فشلت؛ بـل كم مرة ستنهض معي لإكمال الطريق (الرئيس لنكلولن).

* النجاح نتيجة طبيعية للتعلم من أخطاء الماضي (كولن باول).

* لا يهم كم مرة تسقط، المهم أن تسقط في الاتجاة الصحيح (دينزل واشنطن).

* بقدر ما تفشل بقدر ما تنضج وتتقدم (ستانلي جاد).

* شيء واحد يمنع أحلامنا من التحقق؛ هو الخوف من الفشل (رواية الخيميائي).

* لا تخش الوصول للكمال؛ لأنك لن تصل إلـيه أبداً (سلفادور دالي).

* الفشل ألـم مؤقت، ولكن الرضا به ألـم دائم (تيودر روزفلت).

* يمكنني تقبل الفشل؛ ولكن لا يمكنني تقبل عدم المحاولة مجدداً (مايكل جوردن).

* الحـظ معلم فاشل؛ أما الفشل فمعلم ناجح يجعلنا أكثر تواضعاً (شاه خان).

* الاستسلام هو الفشل الحقيقي في حياة الإنسان (هنري فورد).

* عظمة المرء لا تكمن في عدم فشله بل في نهوضه بعد كل محاولة (كونفشيوس).

مقولات الأحمدي

ويعلق الكاتب قائلاً: "هــذه أيها السادة مجرد نماذج من 1001 مقولة يزخر بها الكتاب.. نماذج نبهتني إلى مقولات مماثلة سبق أن كتبتها شخصياً مثـل:

* لا يهم كم مرة تسقط، المهم ألا يحيد نظرك عن الهدف (كتاب نظرية الفستق).

* جميعنا نفشل ونتعثر، ولكن الناجحين فقط يستمرون حتى خط النهاية (مقال نوفمبر السابق).

* إن لم تكن مستعداً للفشل، كن مستعداً لعـدم النجاح (كتاب نظرية الفستق).

* العـلم بمثابة هـرم من المحاولات الفاشلة ينتهي بالحقيقة (مقال بنية العلوم).

* حين تتوقف عن المحاولة يصبح فشلك مؤكداً بنسبة 100% (كتاب نظرية الفستق).

* 99% من البشر لم يحققوا النجاح لأنهم توقفوا عن المحاولة عـند الرقم 99 (المقال السابق).

* لا تحاول تغطية فـشلك، فالفاشلون لم يحاولوا مثلك (كتاب نظرية الفستق).

* أن لم تعرف هدفـك في الحياة فجميع الطرق تؤدي للا شيء (مقال هدفك في الحياة)!!

وينهي الأحمدي قائلاً "وأخيراً، الفشل نعمة لا يراها غير الناجحين (.. لا أتذكر اسم المقال)".

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
11:35 AM

كاتب سعودي: 12 عبارة عن الفشل تؤكد أنه "نعمة"

هذا ما قاله "أديسون" عن فشله 10 آلاف مرة قبل الاختراع

A A A
أيمن حسن - الرياض
5
5,962

يؤكد الكاتب الصحفي فهد عامر الأحمدي أن الفشل نعمة في حال تَعَلّمنا منه شيئاً جديداً؛ راصداً 12 مقولة لمشاهير حول العالم، حققوا النجاح بفضل الفشل والتعلم من أخطاء الماضي؛ وذلك من خلال قراءة في كتاب "1001Motivational Quotes for Success" أو "1001 مقولة تحفز على النجاح"، ويُتبع الأحمدي ذلك بمجموعة مقولات كتبها عن نفس الموضوع.

كيف يكون الفشل نجاحاً؟

وفي مقاله "نعـمة الفشل" بصحيفة "الرياض"، يقول الأحمدي: "الفشل محاولة للتعلم، وخطوة نحو الهدف، وتجربة لوصفة النجاح؛ بل ويُعَد هو ذاته (نجاحاً) في حال تعلمنا منه شيئاً جديداً.. سَبَق أن ضربت مثلاً بالمخترع الأمريكي توماس أديسون الذي سأله أحد الصحفيين: هل صحيح أنك فشلت عشرة آلاف مرة قبل هذا الاختراع؟ رد أديسون: لم أفشل؛ بل اكتشفت عشرة آلاف طريقة لا يعمل بها المصباح الكهربائي".

"1001 مقولة تحفز على النجاح"

ثم يقدم الأحمدي قراءة سريعة في كتاب وهو يقول: "هذه الأيام علقت بكتاب يتضمن مقولات رائعة عن الفشل، وردت فيه إجابة أديسون السابقة.. يدعى 1001 Motivational Quotes for Success، ويتضمن أكثر من ألف مقولة لأشخاص حققوا النجاح بفضل الفشل والتعلم من أخطاء الماضي".

فعلى سبيل المثال:

* النجاح الحقيقي هو أن تنهض بعد كل محاولة فاشلة دون أن تفقد عزيمتك (تشرشل).

* لا يهمني كم مرة فشلت؛ بـل كم مرة ستنهض معي لإكمال الطريق (الرئيس لنكلولن).

* النجاح نتيجة طبيعية للتعلم من أخطاء الماضي (كولن باول).

* لا يهم كم مرة تسقط، المهم أن تسقط في الاتجاة الصحيح (دينزل واشنطن).

* بقدر ما تفشل بقدر ما تنضج وتتقدم (ستانلي جاد).

* شيء واحد يمنع أحلامنا من التحقق؛ هو الخوف من الفشل (رواية الخيميائي).

* لا تخش الوصول للكمال؛ لأنك لن تصل إلـيه أبداً (سلفادور دالي).

* الفشل ألـم مؤقت، ولكن الرضا به ألـم دائم (تيودر روزفلت).

* يمكنني تقبل الفشل؛ ولكن لا يمكنني تقبل عدم المحاولة مجدداً (مايكل جوردن).

* الحـظ معلم فاشل؛ أما الفشل فمعلم ناجح يجعلنا أكثر تواضعاً (شاه خان).

* الاستسلام هو الفشل الحقيقي في حياة الإنسان (هنري فورد).

* عظمة المرء لا تكمن في عدم فشله بل في نهوضه بعد كل محاولة (كونفشيوس).

مقولات الأحمدي

ويعلق الكاتب قائلاً: "هــذه أيها السادة مجرد نماذج من 1001 مقولة يزخر بها الكتاب.. نماذج نبهتني إلى مقولات مماثلة سبق أن كتبتها شخصياً مثـل:

* لا يهم كم مرة تسقط، المهم ألا يحيد نظرك عن الهدف (كتاب نظرية الفستق).

* جميعنا نفشل ونتعثر، ولكن الناجحين فقط يستمرون حتى خط النهاية (مقال نوفمبر السابق).

* إن لم تكن مستعداً للفشل، كن مستعداً لعـدم النجاح (كتاب نظرية الفستق).

* العـلم بمثابة هـرم من المحاولات الفاشلة ينتهي بالحقيقة (مقال بنية العلوم).

* حين تتوقف عن المحاولة يصبح فشلك مؤكداً بنسبة 100% (كتاب نظرية الفستق).

* 99% من البشر لم يحققوا النجاح لأنهم توقفوا عن المحاولة عـند الرقم 99 (المقال السابق).

* لا تحاول تغطية فـشلك، فالفاشلون لم يحاولوا مثلك (كتاب نظرية الفستق).

* أن لم تعرف هدفـك في الحياة فجميع الطرق تؤدي للا شيء (مقال هدفك في الحياة)!!

وينهي الأحمدي قائلاً "وأخيراً، الفشل نعمة لا يراها غير الناجحين (.. لا أتذكر اسم المقال)".

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