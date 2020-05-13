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مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم مروع شرق الليث

نتيجة اصطدام سيارة بدراجتين ناريتين

لقي 5 شبان في العقد الثاني من العمر مصرعهم، وأصيب السادس بإصابات بليغة؛ إثر حادث مروري مروع وقع أمس بطريق عيار بمركز غميقة شرق محافظة الليث.

وتعود تفاصيل الحادث إلى أن سيارة من نوع "كورولا" يستقلها اثنان، اصطدمت بدراجتين ناريتين يستقلهما أربعة من الشبان، مما نتج عنه وفاة الشبان الأربعة، بالإضافة إلى قائد السيارة، فيما أصيب مرافقه بإصابات بليغة، وتم نقله لمستشفى الليث العام.

وعلى الفور باشر الحادث الدفاع المدني، ودوريات الشرطة بمخفر غميقة، ومرور الليث بقيادة العقيد نواف النفيعي مدير إدارة المرور بالليث، بالإضافة إلى إسعافات الهلال الأحمر.

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مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم مروع شرق الليث
سبق

لقي 5 شبان في العقد الثاني من العمر مصرعهم، وأصيب السادس بإصابات بليغة؛ إثر حادث مروري مروع وقع أمس بطريق عيار بمركز غميقة شرق محافظة الليث.

وتعود تفاصيل الحادث إلى أن سيارة من نوع "كورولا" يستقلها اثنان، اصطدمت بدراجتين ناريتين يستقلهما أربعة من الشبان، مما نتج عنه وفاة الشبان الأربعة، بالإضافة إلى قائد السيارة، فيما أصيب مرافقه بإصابات بليغة، وتم نقله لمستشفى الليث العام.

وعلى الفور باشر الحادث الدفاع المدني، ودوريات الشرطة بمخفر غميقة، ومرور الليث بقيادة العقيد نواف النفيعي مدير إدارة المرور بالليث، بالإضافة إلى إسعافات الهلال الأحمر.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
03:33 PM

مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم مروع شرق الليث

نتيجة اصطدام سيارة بدراجتين ناريتين

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عوض الفهمي - الليث
1
4,429

لقي 5 شبان في العقد الثاني من العمر مصرعهم، وأصيب السادس بإصابات بليغة؛ إثر حادث مروري مروع وقع أمس بطريق عيار بمركز غميقة شرق محافظة الليث.

وتعود تفاصيل الحادث إلى أن سيارة من نوع "كورولا" يستقلها اثنان، اصطدمت بدراجتين ناريتين يستقلهما أربعة من الشبان، مما نتج عنه وفاة الشبان الأربعة، بالإضافة إلى قائد السيارة، فيما أصيب مرافقه بإصابات بليغة، وتم نقله لمستشفى الليث العام.

وعلى الفور باشر الحادث الدفاع المدني، ودوريات الشرطة بمخفر غميقة، ومرور الليث بقيادة العقيد نواف النفيعي مدير إدارة المرور بالليث، بالإضافة إلى إسعافات الهلال الأحمر.

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