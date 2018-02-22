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إصابة 32 آسيوياً في انقلاب حافلة على طريق ضباء

10 فرق إسعافية تباشر الحادث.. يعملون في إحدى الشركات

باشرت 10 فرق إسعافية للهلال الأحمر بمنطقة تبوك والصحة ومرور المنطقة، ظهر اليوم، حادث انقلاب حافلة تقل ٣٢ راكبا من جنسية آسيوية على طريق ضباء باتجاه محافظة الوجه ٤٠ كم.

ووفقاً لمعلومات فإن الحافلة تابعة لإحدى الشركات العاملة بالمنطقة، ووصفت الحالات العامة للمصابين ما بين البسيطة والحرجة ونقلوا على إثر ذلك لمستشفيات المنطقة.

وقال المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك خالد مرضي العنزي لـ "سبق" تلقت عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك بلاغاً عن حادث انقلاب لحافلة تقل (٤٣) راكبا من جنسية آسيوية (الهند، وباكستان) بالطريق الذي يربط محافظة ضباء بمحافظة الوجه (٤٠) كم، وتم على الفور توجيه ستة فرق إسعافية تابعة للهيئة وأربعة فرق إسعافية من وزارة الصحة.

وأضاف "عند الوصول للموقع تبين وجود (٣٢) حالة حيث تمت عملية الفرز والتعامل مع الحالات بحسب البرتوكولات المتبعة في مثل هذه الحالات وتبين وجود ثلاثة حالات حرجة و4 حالات متوسطة و 14 حالة مستقرة وتم تقديم الخدمات الطبية والإسعافية بالموقع والنقل لمستشفى محافظة ضباء بواسطة الفرق الإسعافية.

وتابع " أن 11 حالة مستقرة رفضوا تقديم الخدمات الإسعافية والنقل لأي منشأة صحية كما أنه تم نقل (11) حالة قبل وصول الفرق الإسعافية للموقع.

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إصابة 32 آسيوياً في انقلاب حافلة على طريق ضباء
سبق

باشرت 10 فرق إسعافية للهلال الأحمر بمنطقة تبوك والصحة ومرور المنطقة، ظهر اليوم، حادث انقلاب حافلة تقل ٣٢ راكبا من جنسية آسيوية على طريق ضباء باتجاه محافظة الوجه ٤٠ كم.

ووفقاً لمعلومات فإن الحافلة تابعة لإحدى الشركات العاملة بالمنطقة، ووصفت الحالات العامة للمصابين ما بين البسيطة والحرجة ونقلوا على إثر ذلك لمستشفيات المنطقة.

وقال المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك خالد مرضي العنزي لـ "سبق" تلقت عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك بلاغاً عن حادث انقلاب لحافلة تقل (٤٣) راكبا من جنسية آسيوية (الهند، وباكستان) بالطريق الذي يربط محافظة ضباء بمحافظة الوجه (٤٠) كم، وتم على الفور توجيه ستة فرق إسعافية تابعة للهيئة وأربعة فرق إسعافية من وزارة الصحة.

وأضاف "عند الوصول للموقع تبين وجود (٣٢) حالة حيث تمت عملية الفرز والتعامل مع الحالات بحسب البرتوكولات المتبعة في مثل هذه الحالات وتبين وجود ثلاثة حالات حرجة و4 حالات متوسطة و 14 حالة مستقرة وتم تقديم الخدمات الطبية والإسعافية بالموقع والنقل لمستشفى محافظة ضباء بواسطة الفرق الإسعافية.

وتابع " أن 11 حالة مستقرة رفضوا تقديم الخدمات الإسعافية والنقل لأي منشأة صحية كما أنه تم نقل (11) حالة قبل وصول الفرق الإسعافية للموقع.

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
06:17 PM

إصابة 32 آسيوياً في انقلاب حافلة على طريق ضباء

10 فرق إسعافية تباشر الحادث.. يعملون في إحدى الشركات

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بدر الجبل - تبوك
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باشرت 10 فرق إسعافية للهلال الأحمر بمنطقة تبوك والصحة ومرور المنطقة، ظهر اليوم، حادث انقلاب حافلة تقل ٣٢ راكبا من جنسية آسيوية على طريق ضباء باتجاه محافظة الوجه ٤٠ كم.

ووفقاً لمعلومات فإن الحافلة تابعة لإحدى الشركات العاملة بالمنطقة، ووصفت الحالات العامة للمصابين ما بين البسيطة والحرجة ونقلوا على إثر ذلك لمستشفيات المنطقة.

وقال المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك خالد مرضي العنزي لـ "سبق" تلقت عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك بلاغاً عن حادث انقلاب لحافلة تقل (٤٣) راكبا من جنسية آسيوية (الهند، وباكستان) بالطريق الذي يربط محافظة ضباء بمحافظة الوجه (٤٠) كم، وتم على الفور توجيه ستة فرق إسعافية تابعة للهيئة وأربعة فرق إسعافية من وزارة الصحة.

وأضاف "عند الوصول للموقع تبين وجود (٣٢) حالة حيث تمت عملية الفرز والتعامل مع الحالات بحسب البرتوكولات المتبعة في مثل هذه الحالات وتبين وجود ثلاثة حالات حرجة و4 حالات متوسطة و 14 حالة مستقرة وتم تقديم الخدمات الطبية والإسعافية بالموقع والنقل لمستشفى محافظة ضباء بواسطة الفرق الإسعافية.

وتابع " أن 11 حالة مستقرة رفضوا تقديم الخدمات الإسعافية والنقل لأي منشأة صحية كما أنه تم نقل (11) حالة قبل وصول الفرق الإسعافية للموقع.

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